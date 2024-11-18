美國富商馬斯克為特朗普當選總統立下「不世奇功」，回報甚豐。財富上，據稱馬斯克的公司股票一夜間暴升200億美元；政治上，特朗普委任他出任「政府效率部」負責人，授權整頓美國政府各大衙門和公務員隊伍，一要提升效率，二要縮減巨額開支，許多官吏飯碗可能不保。除此之外，馬斯克還會直接參與特朗普的內外經國大事，例如特朗普很隨意地把電話遞給他，讓馬斯克教訓一下不知眉高眼低的烏克蘭總統澤連斯基，別讓他煩「懂王」。

好事太多，來得太快，謗亦隨之，馬上就有民主黨議員要求政府審查馬斯克和俄羅斯總統普京的關係，審查他們「定期保持聯繫」；調查普京要求馬斯克為了北京，不在台灣啟動星鏈衞星網絡服務。與此同時，美英媒體發動輿論，分析「挑撥」特朗普與馬斯克的關係，認為兩人都屬強人，性格必然衝撞；馬斯克功高震主，太過活躍，特朗普遲早會「臥榻之旁不容他人鼾睡」，兩人遲早翻臉，馬斯克下場可哀。

這場美國現代社會的君臣戲，倒是很容易讓人想起中國戰國時代富可敵國的巨商呂不韋，通過各種陰謀陽謀在秦拜相，後被秦始皇賜毒酒殺掉；也讓人想起大清雍正爺曾經頌為「大清恩人」、立下平亂不世之功、扶「四王爺」上位的大將年羹堯，君臣之間也是說翻臉就翻臉，年羹堯被雍正爺以99宗大罪整死。始皇帝、雍正爺都是強暴之君，呂不韋、年羹堯也都是自命不凡、野心勃勃之輩，從來性格決定命運、性格決定關係，特朗普、馬斯克能夠例外嗎？

事實上，在對華政策方面，特朗普與馬斯克似乎頗有差別。特朗普從老牌商人角度及政客角度，對中國已經實施和必會再加強實施打壓圍堵強硬方針，把中國視為頭號敵人；而馬斯克作為新時代商人和「見習政客」，會從另一個角度看待中美關係、看待中國發展。對此，特朗普和馬斯克會怎樣「討論研究」呢？