美國不斷打造「中國威脅論」，不是中國軍力崛起破壞區域平衡，就是中國產品傾銷打亂世界供應鏈，總之就是中國蒸蒸日上挑戰到美國的霸主地位，讓二戰後美國建立的國際秩序面臨存亡關頭。

但在台灣島內，卻有完全不同的觀點；儘管視大陸為最大威脅，台灣卻充斥着「唱衰中國論」，解放軍的武器不是山寨就是粗製濫造、不堪一擊，大陸產品除了便宜也一無是處，甚至中國經濟即將崩潰、各地動亂伺機而起的傳言始終不斷，反正只要是牽涉到中國的，就一定得是壞消息，而會講中國好話的，就一定是中共同路人。

那麼大陸到底是一個即將與美國爭鼎的超級強權，還是一個分崩離析的夕陽國度呢？難道美國人與台灣人處在平行時空，看到的是完全不一樣的中國？中國當然還是那個中國，並沒有改變，只是自身心態不同，看待它的眼光自然不同。

美國離巔峰期已經很遠，但仍舊對自己充滿信心，認為只要振作起來，還是能夠面對任何挑戰。所以學者專家叨叨絮絮提醒美國政府與民眾正視中國威脅，目的是激發潛能，全力與大陸周旋對抗。

台灣則剛好相反，眼看無論軍事與經濟上都和大陸差距太大，若真的認真比較研究，一旦民眾認清事實，將喪失與大陸針鋒相對的決心。所以民進黨與側翼極力搜尋大陸各式各樣的弱點缺失，只要找到蛛絲馬迹就無限放大，營造中國金玉其外、敗絮其內的形象，這樣才能堅定支持者的信心，繼續跟着民進黨起哄。

孫子有云：「料敵從寬，禦敵從嚴。」美國因應中國崛起的方式符合兵法。反觀台灣這種「這一切都是幻覺，嚇不倒我的」的自欺欺人，拍電影或許可以，放在真實世界卻只有自食惡果。