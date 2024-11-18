中國和菲律賓小馬可斯政府在南海的鬥爭已持續了一段日子，北京當局一直相對保持被動和克制。日前小馬可斯簽署《海洋區域法》和《群島海道法》，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域，北京終於忍無可忍，首次公布黃岩島的領海基線。

正如一些內地網民所說，領海好比家裏的客廳，只有經主人同意，別人才可以進來；如果有人擅自闖入領海，主人絕對有權採取驅趕措施。北京這次發火，明確黃岩島12海里的領海範圍，意味今後菲方船隻若再擅闖黃岩島附近海域，中方就可以動用更強硬的手段處理。對於南海問題，北京曾經的態度是擱置爭議、共同開發，現在是明確告訴菲律賓政府，既然你不想擱置爭議，以後也就別爭議，不要妄想從中國手裏拿走一寸領土。

北京在黃岩島問題上的立場轉趨強硬，很大程度上是看準現在是合適的時機。美國總統大選剛落幕，拜登政府淪為看守政府，阻止中國有心無力，而特朗普上台後可能會作出外交戰略收縮。北京在美國政權交接之際主動公布黃岩島的領海基線劃分，可以造成既成的事實。東盟內部以往對中美競爭持有不同看法，柬埔寨、老撾等國偏向中國，其他國家則比較親美或者中立。隨着以巴衝突爆發，穆斯林國家印尼和馬來西亞近來已漸漸和美國產生裂痕，開始選邊站親近中國，北京這個時候宣布對黃岩島海域的主權，也不會引起太大的反彈。

不難想像，如果菲律賓繼續在黃岩島領海挑釁，中國的強硬回應手段還會再升級，包括在黃岩島填海造島，之後部署遠程警戒雷達和導彈系統。黃岩島距離菲律賓不遠，一旦北京在該海域設置軍事設施，對菲律賓影響就大了。