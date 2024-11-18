上回講到，候任美國總統特朗普委任富商馬斯克，領導新成立的政府效率部（DOGE），旋即引起大量爭議，質疑後者會藉此協助旗下多家企業的國內外業務，以至部署在2028年接替特氏參選總統。不過，馬斯克為其新職位許下的豪言和提出的措施，其實很值得其他國家和地區的政府借鏡，尤其是香港。

在公布任命的首份聲明中，馬斯克表明DOGE旨在粉碎政府的官僚主義，去除過度的規管，削減浪費的開支，重組疊床架屋的聯邦政府架構，目的是為了拯救美國；有關行動將會衝擊整個制度，尤其是造成浪費的政府中人，而這將會是為數很多的人。該份聲明最初有人還以為是偽造惡搞，其後才驚覺是千真萬確。其實聽起來，內容與中共三中全會的「進一步全面深化改革」精神有幾分相似。

馬斯克其後再表示，計劃裁減多達77%的政府官員，讓政府在有限資源下運行得更為高效。他又預計會制訂一份「最愚蠢支出排行榜」，揭露政府的大花筒行徑，並形容這是「既悲哀但又有趣的事情」。這次，有更多人相信他與特朗普原來並非在講笑，而是玩真的。

曾幾何時，香港的政府和公務員制度被認為是幾乎全球最好的，但回歸二十多年來，事實證明特區政府不僅效率低、開支高、浪費多，庸才更多，官員缺乏創意與擔當。政府曾經先後搞過甚麼效率促進組、創新辦、項目成本管控辦，還有林林總總的資源增值計劃，這樣那樣的表揚榜或嘉許制度等，但結果是政府財赤不斷惡化，許多公務員仍是薪高糧準但表現差，令廣大納稅人怒不可遏。現屆政府強調施政提速提效，是否也需要一位馬斯克，一個DOGE，以及一份「最愚蠢支出排行榜」呢？