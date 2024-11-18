笑看天下：世局由不確定變得動盪-施友朋 評論員

﻿特朗普明年1月再度入主白宮，可以預見，世局將由不確定變得更動盪不安！不是嗎？特朗普一勝選總統，不少國家嘅政要都患了「特朗普恐懼症」，一見佢即將重掌白宮橢圓形辦公室，便如見到恐龍襲地球！

侵侵亦人矣，一個78歲的老人家打個噴嚏，整個世界竟為之不安到好似世界末日咁！此外，又當佢神咁拜，以為只要佢出句聲，一切國與國之間嘅糾紛、戰火立刻就會熄滅！

事實上，俄烏之戰並冇因特朗普曾誇誇其談，稱一旦佢再次當選總統，就可在24小時內解決而結束！實情係普京並冇停止對烏克蘭嘅進攻，澤連斯基則指德國總理紹爾茨的勸說和綏靖政策，無助於解決俄烏衝突。英國《泰晤士報》上周四報道，烏克蘭一間主要智庫準備向國防部提交報告，指如果美國軍援大幅減少，烏國能在數月內快速研發簡單核武。好明顯，即係話就算特朗普執政後放棄烏克蘭，戲子總統亦必定會負隅頑抗！

此外，以哈戰事亦多傳聞。美國大選結束後，中東局勢出現變化。哈馬斯政治局成員納伊姆日前表示，該組織已準備在加薩地帶停火，同時促請美國政府與特朗普向以色列施壓，以終結侵略行動。阿哥，要特朗普向以色列施壓？這不是叫狼照顧小雞嗎？特朗普當選後不久，與以色列總理內塔尼亞胡通了3次電話，斷估都唔會商量以哈停火或關心加薩人道危機吧？大家都知道，特朗普向來情傾以色列，怎會叫內氏放下屠刀立地成佛吖！正當哈馬斯伸出橄欖枝，以軍又繼續空襲加薩！

內塔尼亞胡為鞏固一己權力，凡擋其滅絕巴人、奢想和談的軍官都被炒魷，國防部長加蘭特係最佳例子。所以話叫特朗普向以色列施壓，純屬笑話。