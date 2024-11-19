世界視線：印支印尼成主流　中國經濟大擴展

中國工業化和經濟增長愈來愈依靠東南亞各國。東盟整體已是中國最大的貿易夥伴，超越美國與歐盟。其中，不少的出口是中國借東盟加工或直接轉口美歐。但這幾年的增長勢頭與美歐對華的不友好，東盟顯然成為維持中國出口增長的主力。而東盟的8億多人口規模，經濟還剛發展，市場未如歐美飽和停滯。對中國今後的發展，東盟的作用可能更大。中國加上東盟，足可與歐美和印度等相競爭。

東盟各國近二十年變化不少，大致上可在今後三、五年裏形成兩大集團，依傍東盟的自由市場進程，以及「10+3」（即東盟10國與中日韓）的機會，但發展的方向與步伐可能有差別。

一是印支半島各國。因中國助建的中國老撾鐵路、中國泰國鐵路和越南南北鐵路從中國邊境的起步，4個國家（越泰老柬）會與中國經濟融合，形成南北走向的兩條經濟走廊，交通方便，資源互補有無。中國的投資可助4國進一步工業化，中國的市場可成為當地農產品的市場。中國企業和日韓企業仍可加大步伐，利用泰越以至老柬作為加工生產出口歐美日的工業重鎮。

鐵路交通的連接，4國構成一個大工農業生產基地，還會是全球出口重心，部分分流中國的出口。此卻可承接中國的技術轉移，且連上中國內地的鐵路系統。包括中歐、中亞班列，通達俄羅斯、中亞、中東以至東歐，市場的輻射擴及歐亞。此外還有馬來西亞的國際電子產業的加工中心，與泰老柬和中國連接不難。

二是印尼。人口近3億，人口全球第4大，經濟規模已位居全球第10位。物資豐富，以內部增長為主，與中國不會是加工關係，卻是巨大的貿易對手。作為伊斯蘭教國家，與馬來西亞、中東親近，但本國規模足以自立為全球南方大國，與中國印度等並列。

中南半島各國與印尼都是中國的命運共同體，關係親密。政治上不會結盟，卻倚靠中國在美國挑起的大國博弈中自保，美國要從政治介入不易。最近越南、印尼與俄羅斯關係趨好，有助它們與中國的關係。只有菲律賓現投靠美國，與中國敵對，但菲國經濟不穩，政治易變，做不成美國對華敵對的長期盟友。至於緬甸，內部動亂排除它在東盟發展之外。

中國與越泰老柬、馬來西亞與印尼成命運共同體，等於中國經濟向外擴張，實屬雙贏之局。

研究院院長 陳文鴻