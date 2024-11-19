產評：中美惡鬥將更烈　全球繁榮恐幻滅

隨着特朗普勝出美國總統大選，可人未上任，所謂「特朗普交易」已在瘋狂提前消化其執政主張。好明顯，美國再度出現商人治國，在與中國博弈的議題上，必定會開出更狠辣的條件。近月美元明顯轉強，人民幣則持續走弱，美資投行紛發功唱淡中港股市及人民幣前景，都預示未來中美惡鬥只會更激烈。得提防特朗普政府打台海主意，挑戰中美紅線、中國底線，以製造政治籌碼，則中港經濟只怕難見坦途，全球經濟亦難以安寧。故投資者得作好最壞打算，戰戰兢兢迎接「特朗普2.0」篇章到臨。

特朗普上個任期開打中美貿易戰，其對中國敵意基本上是路人皆見。在其競選主張中，開出再對中國狂加關稅，也深深影響市場判斷。隨着其再次勝出總統大選，「特朗普交易」即大行其道，主題是美元升值、人民幣貶值，皆因在提前反映對華商品狂加關稅下對中國經濟的打擊，更多資金押注中國須讓人民幣大幅貶值來抵銷高關稅的影響，而時值中央擬藉10萬億元人民幣救市方案來振興資本市場之際，人民幣貶值壓力猶如對中國資產與中港股市澆了一盆「冰水」。可見特朗普未上任，已憑其鮮明政治主張煞停資金流出美國，成中國資本市場復興的「攔路虎」！

到底特朗普上任後如何出招，難以預測，惟美元已在提前透支升勢，正如中國第四季亦有大量出口訂單趕在特朗普上任前完成，以避開可能出現的新關稅政策影響。正正由於兩者都在瘋狂透支未來，好可能出現的畫面是明年首季中、美經濟都不好過，資本市場或現較大波動。世界兩強大動盪、大分裂，為全球經濟帶來的不可能是機會，而是災難。

美元持續強勢，猶如對非美貨幣下了「貶值」的緊箍咒，外部因素揮之不去，未來中國得採取更多財政與貨幣措施刺激內部需求以對沖風險，並加強市場管理，以維持人民幣雙向區間波動，避免市場形成單邊貶值的預期，否則要振興中港股市，只怕事倍功半。

不過，特朗普要實行「美國優先」政策，若美元續強，高息、高成本下，如何吸引美企回流支撐製造業，不無疑問，故「特朗普交易」存在過度透支預期的風險。再者，最近聯儲局口風轉「鷹」，貨幣政策龍門任搬，自然也為美元信用背上風險。相信特朗普上場初期，市場將作修正，得提防國際資金流突然逆轉的風險。

更令人擔心的是，作為一個曾6度破產，膽大、狠辣兼賭性甚重的「商人」，特朗普深明「兵者，詭道也」，其作風是不顧忌任何世界秩序或道德公平，反正打贏美國的敵人就是王道。故在其新任期內，中美往來離不開一個「利」字，若無法讓美霸討利，必將無所不用其極打壓中國，讓全球資金一面倒規避中國風險，擁抱美元，方法之一是利用美國軍事優勢，在台海攪局，挑戰中美紅線，將把世界推向實戰邊緣。中國得高度戒備，理性應對任何政治挑釁，而投資者也得為極端的地緣政治風險作好準備。