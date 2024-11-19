這些日子，特朗普忙着「組閣」，搞他的團隊，拜登忙着加快使用總統「提取權」，確保還有71億美元的援烏安全資金，在他明年1月卸任前到位，對此美國國防部將每周履行發送軍援責任。據報自2021年8月以來，美國國防部已55次根據總統「提取權」軍援烏克蘭。

美國總統的這項特權可繞過國會審批，允許快速運送國防部庫存的國防物品及服務於指定國家，以「應對難以預料的緊急情況」。如此看來，烏克蘭戰場已最少出現了55次「難以預料的緊急情況」，烏克蘭愈敗愈慘，拜登政府確乎不遺餘力援助烏克蘭，試圖打贏俄羅斯。然而事與願違，拜登已經不能再選總統，他指定的接班人賀錦麗又選不上總統，俄烏之戰再不能按照拜登的想法打下去了，要由他的政敵特朗普改弦易轍，收拾爛攤子。

這首先就是打了老拜的臉！然而，有啥辦法？有了權力就有一切，喪失了權力就喪失一切。也正因如此，有權不用過期作廢，老拜要趕緊把現有手中的權力用盡，至於這71億美元能幫烏克蘭、幫澤連斯基多少呢？他是管不了那許多了，反正這不是自家銀子，不花白不花，白花也要花。

看着拜登「突擊花錢」，特朗普當然無感。知道拜登這樣做，絲毫干擾不了他上台後24小時結束俄烏戰爭的「偉大計劃」，特朗普想得很簡單，有沒有這71億美元，他只要對烏克蘭「斷糧」，以及憑着他和「朋友普京」的關係，俄烏之戰即可停也。特朗普對澤連斯基可以這樣，但對俄羅斯總統普京那是絕對不行，普京會提出甚麼條件，現在無人能知，但普京不答應停火談判，絕不可能讓天下皆知。大選前，特朗普吹了無數次一天內解決俄烏戰爭；當選總統後，他對此已閉口不談，好像沒有24小時這個時間概念了。

現在俄烏局勢，對烏克蘭極為不利，普京已下令明年1月前奪回庫爾斯克失地，這讓特朗普失去了一個說「和」籌碼。