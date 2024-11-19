將自己的命運寄託在別人身上，本來就是很可悲的事，何況將整個國家的命運寄託在別國之上。隨着特朗普即將上台，對烏克蘭政策改弦更張，戲子總統澤連斯基此刻肯定百般滋味在心頭。他還可以流亡美國，繼續錦衣玉食，最可憐是整個烏克蘭頹垣敗瓦，平民家破人亡。

烏克蘭的教訓近在眼前，充當美國棋子注定沒有好結果，不知其他美國盟友可會有所警惕？尤其台灣，民進黨政府一直以為美國遏華必然不可缺少台灣，但事實真是這樣嗎？特朗普的商人精刮本色，甚麼也能待價而沽，只要價錢對了，沒有甚麼不可以賣。烏克蘭話拋棄就拋棄，台灣豈有例外。

此亦令人反思，美式民主究竟有甚麼值得推崇？兩黨相爭，白宮每4年就換人，換了人後，前朝人亡政息，政策全盤推倒。今天跟你好，明天就翻臉了，跟這種國家打交道，對自己國家利益有甚麼好處？一個4年前被趕下台的政客，4年後又重新上台，根本就是白折騰，結果必然是沒有最差、只有更差。

反觀被批評為一黨專政的中國，國策有連貫性，推出的措施能落到實處。跟一個穩定的國家打交道，不會今天是這個模樣，後天又換了另一個模樣。隨着做事毫無章法、不講道德的特朗普上台，跟中國的反差將更明顯。作為所謂的美國盟友，與其跟一個反覆無常的政客打交道，倒不如跟中國和氣生財更划算。

此所以，特朗普再次入主白宮，對中國擺出殺氣騰騰狀，對中國未必盡是壞事。沒錯，關稅壁壘勢必為中國帶來一陣子震盪，但特朗普對歐洲同樣不會客氣，分別只是徵收關稅的百分比不同而已。歐洲一直不是鐵板一塊，不少國家跟美國早就貌合神離，更宜讓中國逐個擊破。