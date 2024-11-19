APEC會議上，中國國家主席習近平在東道主秘魯總統身邊的近C位，美國總統拜登卻被放在後方邊緣，引起各方對拜登已經「跛腳」的唏噓。但拜登並不打算就此消失在歷史洪流，在他任期最後的兩個月，仍舊試圖做出重大決策。

美媒報道，拜登已同意讓烏克蘭在庫爾斯克地區使用美製的「陸軍戰術導彈系統」（ATACMS）。過去美方對批准烏克蘭將此導彈用於俄境內一直有所遲疑，因為俄羅斯多次揚言若西方導彈越境攻擊俄國本土，將被視為是北約對俄羅斯採取直接攻擊，也就是意味着可能引發第三次世界大戰。

儘管俄羅斯的這項恫嚇大概只是虛張聲勢，但拜登此前始終不願為此冒險。然而現在拜登突然開了綠燈，表面上是對北韓軍隊投入庫爾斯克戰事的回應，藉此表現支持烏克蘭的決心。但這項決策的背後，恐怕有更多的算計與深意。

眾所周知，烏克蘭目前無論是在烏東或是庫爾斯克地區，戰事都岌岌可危，若美方再不給予適當援助，戰況隨時可能急轉直下，若特朗普一上任面對的就是烏克蘭敗局已定的現實，不僅會讓他迅速決定停止戰事，烏克蘭的失敗也將成為拜登的責任，屆時恐將沒有人認為特朗普應該為此負責。所以，在這個關鍵時刻，開放ATACMS攻擊庫爾斯克地區，一方面可讓俄國有所忌憚，拖慢進攻腳步，讓烏克蘭持續掌握庫爾斯克到特朗普上台。另一方面則讓整個烏克蘭戰局更形複雜，如此特朗普便不可能輕易和普京達成共識，結束這場戰爭。

在最後兩個月，拜登必竭盡所能支援澤連斯基，使戰局盡量維持目前態勢，特氏接手時若雙方仍在這兩個地區對峙，說服任何一方退讓都將難度大增，拜登的臨別秋波也就圓滿達成任務。