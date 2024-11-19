國家出入境管理局發布公告，為進一步便利內地與港澳地區之間人員往來，提升通關效率，11月20日起，在廣東省深圳市深圳灣口岸、珠海市拱北口岸，試點啟用「免出示證件」邊檢通道，因私經常往來港澳地區人員可經有關通道通行。根據公告，年滿14歲以上，持有效往來港澳通行證和多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類赴港澳簽注的內地居民，以及持有效港澳居民來往內地通行證（含非中國籍）的港澳居民，且同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等資訊的，可選擇使用邊檢現場「免出示證件」通道通行，毋須出示實體出入境證件。

「免出示證件」通道的啟用，不僅優化通關流程，更加強內地與港澳之間經濟和文化交流，便利人員流動，為粵港澳大灣區的經濟高質量發展提供有力支援，更提供可借鑑的經驗，有望推動全國範圍內人員流動和區域一體化。

筆者及所屬政黨對有關安排表示歡迎，認為可大大改善旅客通關時間及通行體驗。站在粵港澳一體化發展的大前提下，持續簡化通關安排、適度破除城市之間的行政界限，是一個不可逆轉的大趨勢，也是民意。深圳灣口岸、珠海拱北口岸試行刷臉過關安排，顯然不是終點。

近年隨着人工智能（AI）、電腦視覺、大數據、雲計算、晶片等技術的迅速發展，人臉識別技術取得長足的進步，在眾多場景中得以成功應用並大規模商業化普及。在大灣區，刷臉技術的應用有助促進區域內的人員和物流的自由流動，推動大灣區的經濟一體化和發展。同時，這也是推動AI發展的重要方向。在大灣區這個充滿活力的地區，AI發展具有巨大潛力。

港府銳意把北都打造為「國際創科新城」，並推動AI發展，這有着深遠意義，不僅是對科技創新的大力支持，更是強化香港作為超級聯繫人的角色，發揮連通內地和世界的橋樑作用，助力企業把握大灣區的龐大發展機遇。通過這些努力，香港能在國際經濟中保持競爭力，並為全球企業提供更廣泛的發展機會。

AI產業近年迅速發展，從自動駕駛、智慧城市、醫療診斷、低空經濟到即時傳譯及個性化推薦等，AI已成為最「火爆」的賽道。此外，AI技術在圖像生成、新媒體藝術、智能寫作及各種文創活動的結合，正迅速改造傳統的內容產業，促進新的商業模式與文化表達方式，可見AI技術正在改變各行各業，發展潛力無可限量。

科技創造未來，持續推動AI發展，將為各行業帶來顛覆性革新，這種創新生態系統能吸引更多資本和人才，促進新的技術應用和商業模式的誕生，為市民帶來更多便捷和福祉。AI發展的廣闊前景在大灣區尤為突出，通過持續推動科技進步和創新，不僅可鞏固和提升本港及大灣區在全球經濟的競爭力，還能改善市民的生活質量，提升他們的幸福感。