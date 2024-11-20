正論：轉任證人照重判　猶如懲罰篤灰者

備受矚目的民主派串謀顛覆國家政權案，45名罪成被告在審訊完成多時後，終於在昨日判刑。4名被裁定為「首要分子」的被告，判得最重是港大法律學者戴耀廷，判囚10年。至於區諾軒、趙家賢及鍾錦麟，即使認罪兼轉任控方證人，一樣被視為首要分子，判刑6年1個月至7年。反觀時任公民黨黨魁楊岳橋，雖然被法官點名在謀劃中積極行事、具領導地位，亦僅被定為積極參加者，監禁5年1個月。

各被告當然是罪有應得，但除了戴耀廷被列為首要分子無人異議外，究竟如何判定誰是首要分子、誰是積極參加者，一般市民不是十分清楚。眾所周知，戴耀廷於2020年4月在《蘋果日報》撰文，提出「攬炒十步曲」，計劃在民主派成功取得立法會35席前後推動，通過否決所有撥款申請和財政預算案，達致特首辭職及政府停擺，引發外國制裁北京。

2019年黑暴爆發，2020年4月正值「高峰期」，「攬炒十步曲」猶如為反中亂港之徒打下強心針。對外，一班黑暴分子在街頭血腥打砸搶燒益發起勁；對內，一班反中亂港政客藉「攬炒」密謀廢了特區政府，迫使中央「跪低」。兩面開弓，一武一文，用心非常歹毒，也將香港一步一步推向萬劫不復之地。香港亂無可亂，中央忍無可忍，2020年6月30日遂頒布《港區國安法》，惟這班反中亂港政客以為中央不是來真的，對國安法嗤之以鼻，繼續實行奪權圖謀，絲毫不將國家放在眼內。

由此可見，這班人落得鋃鐺入獄的下場，完全是天真幼稚，誤判形勢，咎由自取。代價卻是將香港攪得周天寒徹，爆發前所未有的大亂局。時至今日，香港的「創傷」仍未全然痊愈，說反中亂港政客害人害物，絕不為過。

公民黨作為「藍血貴族」，一直以大狀身份指揮大局，在這宗串謀顛覆國家政權案，扮演極重要角色。時任黨魁楊岳橋最終只被判定為積極參加者，實在不由人不疑惑，究竟司法把尺如何拿揑？

儘管法官在判詞指出，楊岳橋在謀劃中積極行事、具領導地位，量刑起點提升至8年，但考慮他及早認罪、有悔意，扣減三分之一刑期，而多年參與公職服務，再扣減3個月刑期。是否「欲減之罪，何患無詞」，市民自有公論。

君不見，區諾軒同樣是時任立法會議員，趙家賢則長期擔任區議員，一樣是多年參與公職，何況他們還轉任從犯證人，為控方提供協助。例如審訊期間，庭上便播放戴耀廷等人開「攬炒」會議的偷拍片段，令在場人士嘩然。這些偷拍片段，顯然由「篤灰者」提供，令戴耀廷坐實首要指控。大部分篤灰者都被判定為首要分子，雖有減刑，但最終獲刑較大部分積極參加者高，並在「同路人」之中名譽掃地。國安處時時刻刻叫人舉報國安罪案，更設下俗稱「篤灰熱線」的舉報熱線，如此這般，不是等於叫人千萬別做篤灰「傻仔」嗎？

事實上，早前審結的屠龍小隊案，不認罪的7名被告當中，6人獲裁定無罪，當庭獲釋；認罪及部分轉任控方證人的同案另外6名被告，則大部分遭重判10年以上刑期，首被告更被判囚23年10個月。不認罪獲放生，認罪反而坐足大半世，難怪又一次被人嘲為「傻仔」。儘管屠龍案引用的是《反恐條例》，47人案則是國安法案件，但兩案俱在黑暴之中「舉足輕重」，性質一樣惡劣。只能嘆句， 司法之奧妙，令人嘆為觀止。

昨日判刑後，有被告家屬在庭外大放厥詞，揚言由2021年起訴至2024年判刑，「好似做咗場大戲咁」，「依家呢場戲仲未落幕，只係中段」，似乎仍然忿忿不平；更有前民主黨主席認為「攬炒十步曲」並非顛覆政權，絲毫不覺有錯。顯而易見，這些人即使口說認罪，無非為了減刑，並非真誠有悔意。至於黃之鋒此等「積極參加者」，聞判後甚至高叫口號，仍然把自己當成英雄。在扣除還押日子後，大部分被告很快便會獲釋，之後會否奔赴外國繼續唱衰中港，只能拭目以待。