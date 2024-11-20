近日舉行的珠海航空展覽，是另類的軍事演習，論震撼力，勝過任何一次真正的軍演。西方國家只停留在想像階段，卻未能付諸實行的高新科技，不少都出現在中國的軍工展銷場地。海上有航空母艦，如今空中也有，解放軍推出「九天」無人母機，一架母機，裝載48架小型軍用無人機，每一架可以獨立作戰，一輪攻擊，就足以摧毀敵方一個軍事基地。

軍用機器狗不是中國發明的，西方國家早已有之，但因為造價太高，一直未能大量生產，但中國則不然，軍用機器狗早已裝備入列，在珠海航展上，更推出機器狼和機器山貓。從軍方發放的片段可見，機器山貓翻山涉水，如履平地，看着它們的矯健身手，會讓你想起電影人物泰山。

至於在珠海航展中亮相的紅旗19，這套導彈攔截系統的技術水平，就更是超英超美，讓人嘆為觀止。時至今日，美國的高超音速導彈尚未完全研製成功，但解放軍的紅旗19，卻可以在大氣層內外，截擊各類型來犯的導彈，包括高超音速導彈。很多人以為，紅旗19是對標美國製的「薩德」防禦系統，其實不然。「薩德」擋不了高超音速導彈，紅旗19則可以。情形就像閣下的矛仍未造好，而我的盾早已準備妥當，這場對戰尚未開始，勝負已分。

以色列擁有最先進的美製導彈攔截系統，但早前伊朗用高超音速導彈攻擊以軍基地，大部分都能命中目標，美國提供的防空武器形同虛設。伊朗使用的，還不是最先進的高超音速導彈，比起解放軍裝備的最新型號，大抵要落後一兩代。怪不得獲提名為下任美國國防部長的海格塞斯慨嘆：中美一旦開戰，美軍的航母會在20分鐘內被全殲。