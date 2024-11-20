中國外交部新聞稿明白指出，中國國家主席習近平在APEC與美國總統拜登會談中強調，美方想維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的台獨本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。由於罕見地直接點名賴清德，引起議論，而台灣方面的反應卻頗奇特，先是外交部與陸委會發言駁斥，認為台海和平的威脅來自大陸，接着國安局長蔡明彥又跳出來說經過向美方查證，習近平根本從頭到尾沒有向拜登提到賴清德，不排除又是大陸方面對台灣進行認知作戰。

事實是大陸官方與官媒都報道了這件事，無論習近平與拜登之間究竟如何措詞，顯然認定賴清德與民進黨的「台獨本性」，就是目前大陸的定調，亦即大陸對賴清德的理解與認知。民進黨如此氣急敗壞地想要證明習近平沒說，究竟是不敢承認自己就是台獨？還是害怕賴清德被推到了風口浪尖？賴清德到底是務實的台獨工作者？還是只想藉由台獨意識形態奪權，卻不敢承擔責任的政客？

從賴清德上任以來一系列「新兩國論」的發言，其試圖打着「中華民國」的招牌，漸進式推動台獨的做法早已昭然若揭，大陸這次不過是不再隱忍，選擇直球對決罷了。若賴清德真的想貫徹自己的理念，不妨就此向全世界表明自己想要台獨建國的決心。否則，一個不承認自己是中國人的中華民國，民進黨與其信徒就不怕會精神錯亂嗎？

事實上，從台灣第一時間居然是外交部回應此事就可以證明，賴清德是把中華人民共和國視為「外國」的，這就是在貫徹賴清德的「新兩國論」。賴清德只要持續推動台獨，就算每次出事都選擇當縮頭烏龜、顧左右而言他，兩岸關係注定只會更加惡化，更隨時可能一觸即發！