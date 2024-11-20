特朗普勝出美國總統大選後，近日陸續公布內閣重要職位的提名人選，中國輿論較多議論的是部分人員的對華立場。從美國國內的角度來看，這次人事任命對美國民主制度也將帶來深遠影響。眾所周知，一個成功的政府必須要用人公正，方得賢才。而西方民主國家一向自詡有一套科學規範、有效管用的選人機制。但這次被特朗普選中的幸運兒，顯而易見都有一個共同點，就是與他的私人關係特別密切，特氏選這些人出任政府要職的最重要標準，是效忠而非能力。

例如被推舉為國防部長一職的候選人海格塞斯，是保守派霍士新聞節目主持人，長期以來一直以迎合特朗普路線見稱。他並沒有足夠的軍事經歷，最多是在伊拉克和阿富汗執行過一些簡單的任務，完全不具備國防部長所需的經驗和技能。特朗普竟然提名他為國防部長，明顯是公器私用，要回報這名忠實的支持者，實在讓人瞠目結舌。

至於被特朗普提名為司法部長候選人的共和黨眾議員蓋茨，則曾因涉嫌與未成年人性交易、吸毒等險些退出政壇，至今仍在接受眾議院調查。這名特朗普的心腹一旦上台，肯定會協助特朗普大舉驅逐司法部高層人士，對所謂的內部敵人進行清算，尤其是向負責2020年美國總統大選案的司法部特別檢察官史密斯展開報復性調查。這個做法隨時令美國政局動盪，打破美國政權一向平穩過渡的傳統，成為民主的反面教材。

特朗普再次當選，已反映美國社會內部出現嚴重分裂。他選擇備受爭議的政客擔任政府高官，更進一步揭示當前的美式民主體制十分脆弱，就像一個病人走向衰敗。數十年後回頭一看，如今的特朗普有點像蛀蟲，正逐步侵蝕美國的民主基石。