且不談候任美國總統特朗普，到底有否與俄羅斯總統普京通過電話，可以肯定的是，特氏已跟烏克蘭「戲子總統」澤連斯基通了電話。對話內容沒有公開，但澤連斯基之後接受傳媒訪問，對俄烏戰事前景的說法明顯轉了口風，以讚賞的口脗，預告特朗普上台可令戰爭更快結束。他同時強調烏克蘭是個獨立國家，即使是美國都無法迫使烏方坐落談判桌。這番話遭到特朗普的親信富商馬斯克嘲笑，暗寸澤氏果真是戲子出身。

顯而易見，特氏已向他表明會盡快結束俄烏戰事，而結束的方式是在談判桌上而非戰場上，結束的條件很可能是烏克蘭割地求和，或是美國單方面停止軍事及經濟支援，令烏軍及澤氏輸得更慘。與此同時，眼見烏方敗象已露，俄軍在美國大選後明顯加強了攻勢，向不知還可戰鬥多久的烏軍掠奪更多領土，為指日可待的和談爭取更好的談判起點。

不過，卸任在即的美國現任總統拜登也不是省油的燈，據報拜登政府已批准烏方使用美國提供的遠程導彈，有限度深入攻擊俄羅斯，以回應北韓派兵援俄。普京曾警告，倘美西方容許烏方使用遠程導彈攻擊俄國，將被視為直接與俄作戰。有俄國議員更直指美國的決定，將導致戰事升級為第三次世界大戰，令烏克蘭在一夜之間被徹底摧毀。

正如特朗普的幕僚指出，拜登今次決定，是想在卸任前把戰事進一步升級，給特朗普留下一顆政治與軍事炸彈。這令人想起特氏在上屆總統任期尾段，匆匆與阿富汗塔利班達成和議，導致美軍在拜登上場後兵敗如山倒，被迫倉皇逃離阿富汗。但烏克蘭現時並沒有美軍，只有烏軍，拜登玩火只會燒死澤氏而非特氏，且看「戲子總統」如何接這支火棒。