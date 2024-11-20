美國總統拜登唯恐天下不亂，臨尾聲慌死大家忘記他，係都要搞到烏克蘭雞犬不寧先過癮！俄烏戰事昨日滿1,000日，美媒指拜登已批准烏克蘭使用美國提供的遠程武器攻擊俄羅斯縱深地區，以回應北韓派兵參與俄烏戰事。換言之，華府對烏軍採用美製陸軍戰術導彈系統（ATACMS）開綠燈，其射程達306公里。預料烏軍初期會集中攻擊已有北韓士兵派駐的俄羅斯邊境庫爾斯克地區，稍後可能擴大攻擊範圍。

俄羅斯克里姆林宮日前批評美國火上澆油，令烏克蘭的衝突和局勢升級。特朗普外交政策核心圈人士、前署理國家情報總監格雷內爾喺社交平台X貼文，批評拜登在卸任前將戰爭升級。拜登政府在任期尾聲加碼協助烏克蘭，除首次容許美國軍工商到當地維修武器外，更加緊組織最後一輪70億美元軍援。然而，正如有美國智庫表示，拜登的決定令烏克蘭在反擊俄軍時不再綁手綁腳，可是俄軍目前在戰場佔盡上風，這個決定未免來晚了！俄羅斯近日在前線取得進展，對烏克蘭攻勢亦冇放慢。

俄羅斯17日對烏克蘭發動大規模空襲，造成烏克蘭全國至少10人死亡。烏克蘭空軍發言人形容這是一個地獄般的夜晚。總統澤連斯基則稱，過去一周，俄軍使用近140枚各類導彈、900多枚制導航空炸彈和600多架攻擊無人機。事實上，這是俄羅斯自8月以來展開的最大規模攻擊，且摧毀了無數能源基建，導致許多地方斷水斷電。冬季已來臨，電力供應不足料令烏國數以百萬計民眾無法取暖。拜登呢個時候對烏克蘭鬆綁遠程武器攻俄羅斯，都唔知係幫助戲子總統定係害多佢一鑊甘！俄羅斯已佔盡上風，再打下去，害苦的始終係烏國平民百姓，拜登臨走竟做齣咁嘅好戲！