美國大選結束後，白宮已經進入交班籌備進行式，現在距離特朗普宣誓上任還有約兩個月，但其內閣人選已逐漸敲定，一批對華態度極強硬的候任鷹官，令關心中美關係的人心灰了。同樣被看淡未來的還有歐洲和美國民主黨，特朗普反擊彈很快便要點燃，慶幸的是，美國政界愈來愈多分析認為，特朗普團隊太多「性格巨星」、「素人高官」，已賭定這個團隊恐怕不足半年便要拆局。

未上任已成憂的新團隊人員，至本月16日已被曝光約14人，各方關注的中情局、國土安全部、國防部、國務卿、貿易部、司法部等，待任命人選令外界有不少驚詫聲。外界的解讀是，呵，這個班底很強硬，對華、對俄都不假辭色，很堅定。但是，這個班底亦很脆弱，白宮若被當成西班牙鬥牛場，那是美國及世界的可悲！

特朗普極鷹戰隊中，特斯拉老闆馬斯克是其中一個恐怖的選擇，此君富甲天下、聰明與瘋狂均令人驚嘆，如今他昂首進入特氏團隊，還要主管效率與成本控管，未來美國從聯邦到地方恐怕要面臨大瘦身、大變革洗禮，馬斯克颶風有多大威力，期待吧。

另一個令人擔心的任命是，萊蒂澤應是新任美國貿易代表，大加稅年代料不日將至。萊蒂澤在2018年中美貿易戰打響後，與中國談判代表的你來我往，老謀深算令人印象深刻，這一次必更令人頭痛。

特朗普戰隊未上任先博得全球口水花，對他們的形容詞不乏極強硬、極瘋癲、極新鮮甚至極沒有管治經驗。像已被特朗普聲稱要委任做國務卿的魯比奧，其父母來自古巴，他的政治傾向受背景影響極大，然而，一個偏執的美國國務卿，卻不是美國人之福。

防務問題同樣令人憂慮，特朗普宣布要任命一名曾擔任軍人的政治新丁做國防部長，若真成事，這名曾經的美國大兵便將統領美軍及掌管防務政策，甫上任，便要應付俄烏戰爭、中東亂事等全球至危事件的考牌，看了這個提名，不得不感慨美國人心臟強大。

新丁部長及新貴們的表現怎樣，中國無從置喙，但若不想同受其害，只能自行應變，既為對方劃線，又為己方上盔甲。

美國進入新舊交替的糾纏期，任期倒數的總統拜登，政治能量亦在極速下墜，近日他到秘魯出席多國領導人峰會，並與中國領導人會面，進行應是任內最後一次的交流，雙方這次其實曾有很重要的表述，可是拜登之言在美國備受輕視。拜登說，美國「不支持台灣獨立、不會利用台灣問題與中國競爭，不尋求與中國衝突，不尋求新冷戰及不尋求改變中國體制」，這五不政策十分鏗鏘，中國對之是歡迎的，奈何拜登不是在3年半前拋出這番話，而是在總統大權即將作廢的時候才說，五不保證只有兩個月的有效期，中國只能聽聽算了。