產評：新冷戰風險升溫　全球經貿大動身

自美國針對中國開打貿易戰以來，中美朝脫鈎發展，競爭愈來愈大，合作卻愈來愈少，美國總統拜登經常強調的「競合」關係已經走樣。世事難料，莫過於發動這場貿易戰的前總統特朗普再次入主白宮，勢必深化貿易戰，以更狠更辣手段打壓中國。問題是6年過去，事實說明中國是壓不下去，世界不再是美國說了算。迎面而來的新冷戰，世界秩序重整將朝多極而再非明確的兩極方向發展，對全球經貿發展而言，既是不折不扣的危局，也帶來改變世界的新機遇。

特朗普未上任，其關稅主張已在影響全球貿易格局。要深耕中國市場的海外企業，都在計劃將生產程序遷往中國，以免受到中國反擊保護主義的影響。不能放棄中國完善產業鏈優勢的製造商，為了迴避美國的關稅政策，在加快執行「中國+1」的策略，將工序分散至其他地區如印度、越南等，代價是減少產銷上的規模效益，在利率高企下仍要增加新的資本投資，重整供應鏈。更甚者，為了免除後顧之憂，索性徹底改變市場策略，減少與主張貿易保護主義經濟體的往來，加大拓展奉行自由貿易兼處蓬勃增長的新興及亞洲等區域市場。

如是者，當各方都在調整策略，應對大國博弈，伴隨的必然是全球利益分布大洗牌。簡單講，要跟美國做生意，條件只會愈來愈辣。在俄烏戰爭中，被美國以意識形態綑綁上車的歐盟，深明美國霸權不符合歐盟利益，故至今未有完全切割與中國的關係。

面對中美大國博弈，其他經濟體自保之法，是走中立路線，以自身利益、自主發展為原則，寧可見到世界朝多元發展，也不欲將世界推向兩極分裂，謹記實戰無贏家。如是者，所謂的「新冷戰」，對全球經濟的衝擊將不如往昔，反能藉着新經濟興起與科技發展，加快打破傳統霸權制約，共同創新全球經貿治理，重塑出新全球化發展模式。

如是者，謀發展、設法提升綜合競爭力，是各國應對這場新冷戰的方法。畢竟，美國是全球第一大經濟體、擁有金融與軍事霸權，若要反制美國的保護主義，招來的「回力鏢」將要承受更大代價，這是中美貿易戰開打以來，至今中國表現克制的主要原因，也是整個亞洲甚至歐洲都得明白的現實。

大力提升自給自足的能力，擴大非美體系的經貿往來，加強穩增長動力，是未來一段長時間各地抗衡美國政策風險的重要策略。東盟諸地深明此理、就連在能源利益上已成美國競爭者的中東產油國，都有覺悟。一帶一路、中沙經貿合作、《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、金磚國家、振興全球南方等組織與主張，將成為全球利益再平衡的多元動力來源。

近日，傳來美國政界提出取消中國永久正常貿易關係地位（PNTR）的聲音，可以預期特朗普上任後，中美脫鈎是梗局，不會逆轉。美國硬要將一直自佔上風的牌局推翻重來，中國也只有順着打奉陪到底。天下大勢，合久必分，得各自努力，以區域經濟整合作為突破點，爭取成為他日分久必合的贏家！