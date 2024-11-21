特朗普的外交戰略非常清楚，對俄羅斯是「和」，是放軟身段與俄總統普京有商有量，盡快結束俄烏之戰改善關係。對中國則是加強鬥爭，他正在組建對華鷹派團隊，從國務卿到國安顧問、國防部長、中央情報局局長、國土安全部部長、貿易代表等，或是反華死硬政客，或是好戰分子，不必明眼人皆可看出，特朗普的對華路線會比他首任總統時強硬，也會比拜登政府強硬。

特朗普想要在未來4年完成他的「讓美國再次偉大」、打垮中國的「未竟事業」，他就要放手一搏，他要把對華博弈搞大，要對中國施壓更大、更強橫，甚至不惜打仗。日前他提名退役軍人、霍士新聞主播海格塞斯任國防部長時，盛讚海格塞斯強悍、聰明，是「美國優先」的忠實信徒，在他掌舵下美軍將再創輝煌，美國永不退縮。特朗普在此不僅是盛讚他的國防部長，而是傳達了他對整個團隊的構想、傳達了他的對外政策特別是對華政策的構想——要強悍、要聰明、要是忠實信徒，他要求在海格塞斯掌舵下「美軍再創輝煌」。怎麼「再創輝煌」？軍人創輝煌就是要打仗！特朗普為了要強悍對華，要不惜打仗呼之欲出也。

特朗普作為商人從政，剛當總統時，大概只想到要美國優先、再次偉大，對華博弈只需貿易戰、科技戰、金融戰即可，沒想到這是遠遠不夠的，更沒想到貿易戰、科技戰的結果不但打不垮中國，反而使美國經貿蒙受損失，科技上促使中國在抗壓下有了長足發展。這時拜登上台，採取了挑起俄烏之戰，打垮俄羅斯再集中力量打垮中國的策略，同時把對華博弈「擴大化」，用印太戰略在台海、南海搞事，推行戰爭邊緣政策。

這種戰法無論有效沒效，都啟發了特朗普對華博弈單搞「文」的不行，還要搞「武」的！特朗普這種鹵莽霸蠻性格之人，一旦「醒悟」，就會瘋狂「崇武」，迷信武力，別看他現在還高喊和平，到時會說變就變也。