出來行，遲早要還。顛覆國家政權案的45名罪成被告獲刑50個月至10年不等，整體感覺是判刑較輕。這是《港區國安法》下首宗顛覆國家政權案，也是該法生效以來最大規模案件，始作俑者戴耀廷判得最重，也不過是10年刑期，扣除還押日子及假期，再坐幾年就可以出來了，相對於案件的嚴重性以及對社會的惡劣影響，顯然是便宜他了。案中部分被告以對法律無知為由獲得減刑，但戴耀廷等人具有法律背景，不可能對法律無知吧？知法犯法，不是應該罪加一等嗎？

不管怎麼說，這宗鬧得沸沸揚揚的案件告一段落，總算彰顯了法治權威，也彰顯了國家安全不容侵犯，戴耀廷等人落得如此下場，純屬咎由自取。有咁耐風流，就有咁耐折墮，他們從提出「風雲計劃」到鼓吹「真攬炒十步」，從發起「佔中行動」到策動反修例黑暴，食髓知味，得意忘形，到頭來鋃鐺入獄，一鋪清袋，落了片白茫茫大地真乾淨。此時此刻的他們，可有真心後悔？也許這種人根本不懂得後悔，黃之鋒判刑後高呼口號，依然把自己當成英雄，既可笑又可悲。

書生論政的普遍特點是幼稚、狂熱、理想化，正如紙上談兵一樣，說起來頭頭是道，做起來處處碰壁。戴耀廷之流企圖透過「攬炒行動」實現奪權大計，從而迫使中央跪低，殊不知在中央眼中，他們不過是一群跳樑小丑而已，過去置之不理，不是怕了他們，只是時候未到。共產黨靠革命起家，逾百年來不知經歷了多少血與火的考驗，面對任何強大對手都不畏懼，豈會害怕這班政治小學雞？中央張網以待，時候一到，一切都報。

當然，這不表示香港已經太平無事，直至今天還有不少人意圖搞鬼，雖然不敢像過去那樣明目張膽，但鬼蜮伎倆依然層出不窮。最近國安處拘捕一名男子，涉嫌違反「明知而發布具煽動意圖的刊物罪」，這不過是冰山一角，網上煽動言論觸目皆是，反映香港依然暗流湧動，人心尚未真正回歸。

畢竟香港經歷150年港英統治，殖民幽靈揮之不去，人心回歸是漫長的工程，不可能一蹴而就。何況中央對香港一直放任自流，導致問題積重難返，近年才收拾殘局，自然事倍功半。外部勢力對這宗案件說三道四，說明他們並不死心，香港只有完全排除內外干擾方能實現良政善治。