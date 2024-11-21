台灣發生極諷刺的事情，就是理應捍衞勞權的勞動部，卻發生長官霸凌下屬，迫使公務員上吊輕生慘劇。憾事發生後，勞動部沒有積極處置，反倒想掩蓋真相，直到民進黨的民意代表看不過去（派系鬥爭？），接連爆出長官霸凌下屬的錄音檔，以及該長官恣意凌虐下屬，把自己當土皇帝的惡行，導致小小一個單位兩年81人離職，17名主管離退！在輿論大嘩的壓力下，勞動部才允諾調查。

沒想到調查報告結果出爐，儘管承認該主管確實有咆哮怒罵、貶低人格，濫權逼迫部屬，導致多人需求助身心科等不當行為，卻認定該主管的作為並非該公務員輕生主因，認為長期超時工作壓力大甚至一人做7縣市範圍的事，人力配置不合理，致使工作產生挫折感、孤立無援，才導致輕生。這種倒果為因的解釋，根本就是欲蓋彌彰。

而在記者會上，不管是部長或次長，雖說都落淚鞠躬道歉，演技可嘉，但從頭到尾都在幫該主管辯解，不斷強調該主管工作能力強，是完美主義，只是情緒控管不佳，求好心切才會鬧到這個地步，出發點絕對立意良善！這種拚命幫加害人護航的記者會，真是令人嘆為觀止，也讓台灣輿論炸了鍋，紛紛探詢這位主管到底有多大的靠山，才會讓勞動部全部護一人？枱面上這名主管是陳菊愛將許銘春一手栽培提攜上來的，但更驚人的內幕是，該主管的先生來頭更大，和民進黨新潮流高層有極深厚的交情，才會讓勞動部敢冒天下之大不韙保她，也才會引起其他派系爆料攻擊。

台灣職場霸凌事件屢見不鮮，但現在居然是勞動部帶頭示範，在野黨若不能積極發動調查，窮究整個事件的真相，揪出隱藏在背後的藏鏡人，台灣的勞權將永遠只是一個笑話。