畢竟薑是老的辣！不要看美國總統拜登上一步樓梯都震騰騰，可心裏想的就犀飛利咯！拜登臨卸任先至傾盡九牛二虎之力幫烏克蘭總統澤連斯基，最勁一招就係放寬烏國使用美製陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）攻擊俄羅斯本土！

呢招可謂立竿見影，導致俄烏戰事升級，彼此和談泡湯，止戰渺茫！即將重掌總統大位的特朗普，曾豪言24小時內煞停俄烏戰事，如今拜登一招批准烏軍使用美製遠程導彈攻擊俄羅斯，整個格局驟變，特朗普要喊停俄烏戰事，變得困難重重！拜登臨別這一記陰招，真是綿裏藏針！

呢，俄烏戰爭踏入1,000日，普京於本月19日簽署法令，批准新版核威懾國家政策基本原則，即日生效。在新政策下，俄羅斯降低了使用核武的條件，包括無核武國家在擁核國家支持下的進犯，將被視為聯合攻擊，以及俄國在遭遇大規模空中常規武器攻擊時，也可考慮動用核武回應。要言之，烏克蘭由於背後有擁核國家支持，若然對俄羅斯或白羅斯領土發射導彈或使用無人機攻擊，並且威脅對方主權和領土完整，就有可能遭到俄軍的核武回應。俄軍一旦動用核武，烏軍根本難以招架。歐盟國家對拜登允許烏克蘭使用遠程武器攻擊俄國本土存在分歧，匈牙利一直反對，稱此舉極其危險，可能導致緊張局勢劇烈升級，甚至引發新的世界大戰。德國亦表示不支持烏國使用遠程武器，皆因怕捲入戰爭，令疲弱不堪的經濟進一步受到摧殘。

以俄國軍力之強，美製遠程導彈何足懼哉？俄烏戰事再拖下去，結果只是烏國平民遭殃，而鄰近俄國的瑞典、芬蘭、挪威和丹麥，擔心核戰殃及池魚，已接連給國民發備戰手冊，這都是多得拜登攪局！