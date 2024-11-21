近期中國接連發生惡性兇案，廣東珠海駕車撞人，造成35死43傷；江蘇宜興持刀傷人，8死17傷；湖南常德一小學門口發生車撞人事件。這些兇案的共性，就是以極端手段蓄意報復社會，在人群密集區域對普通民眾進行無差別傷害。而且，從發生頻次來看，已經形成了惡性示範倣效。

各地的處置套路也是千篇一律，一是聲明要嚴懲兇手，二是撫慰死傷群眾，三是舉一反三加強管控。但面對這種視死如歸的兇徒，嚴懲能起到多大的震懾？其行兇時，內心甚至升騰着替天行道般的壯烈感，早已不考慮後路，只想把事情鬧得愈嚴重愈好。還有人疑惑，兇徒為何不直接找仇人，反而將兇刀揮向普通百姓呢？其實這不難理解，對於將行兇視作唯一目標的人來說，無差別攻擊成本最低，成功率最高，也就成了首選。

中國的社會安保成本堪稱全球之冠，大街小巷數不清的「天眼」，每個地鐵閘機都配備X光安檢設備和成隊的安檢員；到處實名預約，實名上網，買菜刀也要實名登記；保安員數量世界第一，村莊、社區實行「網格化」管理，還有大批「朝陽群眾」、「西城大媽」、「紅袖標」四處警惕、游弋、舉報。而持續發生的慘案說明，這一切都是防好人不防壞人，好人寸步難行，壞人想要做壞事依舊攔不住。

此類兇案讓老百姓人人自危，因此，對於兇案成因的反思，也在互聯網輿論不斷發酵。兇徒鋌而走險，直接原因是對現實徹底絕望。這幾年中國經濟不景氣，企業蕭條，失業高企，各地都在部署監控投資失敗、生活失意、心理失衡、關係失和、精神失常等「五失」人員。但經濟只是表層，更根本的在於，在管制型、緊縮型的社會中，一來民眾權利救濟渠道缺失、失效，二來刻意鼓動的反智主義、仇恨思維、鬥爭思維開始反噬。

打着愛國旗號的「大V」橫行無忌，煽動仇富，對民營企業喊打喊殺，污名化知識分子，在國際上鼓吹戰爭對抗。理性探討空間被嚴重擠壓，不尊重科學常識，像防疫、經濟等話題討論，動輒被扣上政治化的大帽子，稍有不同意見就被污衊為「恨國黨」。種種違背邏輯違背常識的話術、觀點卻大行其道。一個缺乏正常思考的人，最易走上極端道路。

而在硬性維穩的思路下，對出現的問題強力封堵，民眾無處發洩申訴，令社會成為壓力煲，不同階層的人，無論是民企老闆、億萬富豪，還是中產階層、知識分子，抑或青年學生、工人農民，普遍感到挫折感、失落感、邊緣感。

血淋淋的教訓已經在警示，必須正視民間的悲觀氣息，諱疾忌醫、自欺欺人非長久之計。毛主席教導我們：「讓人講話，天不會塌下來。」來一場真正的思想解放，已經刻不容緩。讓老百姓有呼吸透氣的空間，社會才有活力，經濟才有前途。