拜登批准烏克蘭使用美國供應的遠程武器攻擊俄羅斯國境縱深地區之後，又提供反步兵地雷。

前者是攻擊用，讓烏軍及北約僱傭兵去襲擊俄羅斯境內，造成巨大破壞。但在庫爾斯克一役後，美國是不敢把烏軍等推入俄國境內地面作戰，這會是送羊入虎口；在俄軍戒備下，不可能再次得逞。遠程空襲是用美國資金、技術供應的遠程導彈來造成毀壞，趁俄羅斯還是沒法把空襲全部攔截。但是，除非大量轟炸造成大規模的打擊，否則對戰爭的勝負作用不大。

烏戰不同於中東之戰，美國不像以色列有絕對的空中優勢，俄羅斯或許未能完全阻止空襲，但仍可進行反擊報復，烏克蘭及北約同樣地是不能完全攔截俄軍的空襲。於是，美國面對的挑戰是：除非空襲能夠屈服俄羅斯，否則作用不大。

要屈服俄羅斯，美國在烏克蘭要用多少遠程導彈才有效？而這需要龐大的閃電戰才能壓倒俄軍反擊之力，且也會引起核戰危機，因此拜登欠缺一舉殲滅俄羅斯的魄力決心和軍力，卻讓烏克蘭用遠程導彈襲俄，目的為何？是要挑起大戰，一如2022年那樣，但又害怕引發核戰，此所以要找途徑尋求中國承諾在俄羅斯使用核武時勸阻。中國當然不會承諾，且與美國談也不談。在美國放任烏軍空襲俄羅斯時，中國反而應該會支持俄國而譴責美烏。歐盟中的德、法也未必贊同美國此舉。

於是，空襲只能有限，扭轉不了戰場敗勢，反倒激發起俄軍大舉反攻。庫爾斯克之戰將完結，烏克蘭境內的俄軍顯然在烏軍潰退之後再度發起猛烈攻勢，烏軍攻擊反變潰敗，美國遠程導彈的作用是弄巧成拙。

也因此，美國要提供反步兵地雷，以對付俄軍的進攻，便是美國已預期戰事會一退再退。敗退時，一是想用地雷阻緩俄軍的進度，但為甚麼是反步兵地雷，而不是更先進反機械部隊的武器？二是打擊軍民，在退出地區布下地雷陣，一如美國、北約在歐亞其他戰場所為，要用殺傷平民來洩戰敗之憤，且要在當地造成幾十年的地雷殺傷威脅，破壞當地的重建發展。

拜登政府這樣的政策，既反映它已無力扭轉烏克蘭戰爭，結果將會是特朗普的政治表演來結束烏戰。拜登政府對俄烏兩地人民的邪惡毒害心態也表露無遺，美國霸權主義從來都是為破壞而生，在烏克蘭的失敗是敗於勢，敗於它本身的無道。