經過烏克蘭大半年的懇求，拜登政府日前終於允許烏軍使用美製遠程導彈襲擊俄羅斯境內目標，標誌美國的俄烏政策出現重大轉變。華府官員表面的說詞為此舉是對數千名北韓士兵部署至庫爾斯克的回應，但實質上這個舉動更多的原因是拜登出於本人政治目的的考慮。

特朗普一直聲言上任後會在24小時內結束俄烏衝突。這個承諾一旦兌現，就意味着烏克蘭慘敗，令長期支持烏國的拜登冇面。所以近來拜登在俄烏問題上頻頻發功，一是加速向烏國提供軍火，把原本在明年4月前才交付給烏克蘭的100億美元軍火，提前到明年1月20日即特朗普就職日之前完成。軍火是烏國的命脈，若美國的軍備援助到位，烏軍就可以繼續撐下去。拜登明顯不想給特朗普否決軍火交付的任何機會。

二是授權烏克蘭軍隊使用美國的遠程武器。之前普京多次警告，歐美若允許烏克蘭使用遠程武器攻打俄國，等於是直接參與俄烏戰爭，拜登深怕爆發第三次世界大戰，一直不敢鬆口向烏國提供遠程導彈。他在離任前改變主意，無非是希望在特朗普上台前搞亂美俄關係，讓特朗普無法輕易跟普京議和。

如今普京亦面臨一個難題，如果他言出必行，作出強烈反擊，勢必令俄烏戰事升級，這正中拜登下懷。若普京不反擊，烏軍以後就會繼續使用美國提供的遠程導彈攻擊俄羅斯本土，影響俄國國土安全。依我來看，普京應會有所回應，但未至於出動最後一招──核武器。

無論如何，特朗普回歸後，俄烏戰事很大概率結束。特氏一直強調美國優先，本質上就是孤立主義，認為美國不應無條件支持烏國。拜登卸任前搞小動作，也很難改變特氏推進俄烏和談的意願。