世界視線：英保守黨新黨魁　要比鐵娘子更鐵

當代政壇有一個有趣的現象，就是在西方主流政黨冒出頭來的少數族裔，總會比自己所屬政黨的主流立場更加極端，例如剛在美國總統選舉落敗的亞非裔賀錦麗（Kamala Harris），就表現得比美國總統拜登及民主黨更左傾，更強調女性自主權和多元性別；被候任總統特朗普提名為美國國務卿的古巴裔魯比奧（Marco Rubio），比特朗普更激進、更反華。

另外，英國前首相及保守黨前黨魁、印度裔辛偉誠（Rishi Sunak）的表現，就完全符合英國上流階層政治人物的極保守表現；而栢丹娜（Kemi Badenoch）於本月初接任保守黨黨魁，成為英國主要政黨歷來第一位黑人女性黨魁。

44歲的栢丹娜是尼日利亞裔黑人，在英國出生，但長時間在尼日利亞生活，至17歲才到英國接受高等教育及工作，她在資訊科技及金融界任職，使她躋身專業人士上流社會並開始從政。栢丹娜的政治偶像是保守黨前首相戴卓爾夫人，她在當選後表明要確保保守黨立場進一步右傾，要比她的偶像「鐵娘子」更鐵，她反對寬鬆的移民政策，認為英國不應歡迎移民來英只是為了賺錢，而是要為英國的經濟、文化及社會發展有所承擔，她亦反對過分強調種族、文化及社會階級等政治議題。

栢丹娜依循「戴卓爾主義」支持小政府，挑戰執政工黨的浪費公帑加強福利，但實質只會使政府更官僚化。當然，她也堅持保守黨一向捍衞的自由言論、自由企業、自由市場原則，因此大力批評工黨的加稅計劃。她認為當前英國最大的問題是「失去信任」（Loss of trust），國家正在分崩離析，因為政黨更強調互相傾軋惡鬥，多於共同為國家的福祉努力，社會種族及階級撕裂，人民變得更加不信任政府。因此，社會是要找回傳統美好和諧的文化、價值觀及身份認同。

此外，栢丹娜抨擊工黨上任後過分偏袒美國拜登政府，且大力批評特朗普；如今特朗普當選總統，令工黨政府非常尷尬。栢丹娜認為工黨內閣成員要為批評特朗普的惡言惡語道歉，並應邀請特氏到下議院演說，改善英美政府的溝通和合作。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻