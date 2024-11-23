娛圈單打：與天地對話感人 有經歷的人好睇

經過《戰場上》出師未捷已腰斬，TVB對重頭綜藝節目《與天地對話》寄以厚望。今次節目主打一個不毛之地與感性，邀請4位藝人到鮮有遊客到訪嘅國境之端，體驗風土人情，最重要係藝人打開心扉分享真實感受。節目成功與否，端視所邀藝人是否有故事、有經歷、有感染力。

打頭炮係「黑仔」姜皓文。58歲嘅佢，入行已經40年，觀眾都知黑仔最初在亞視打滾，長期半紅不黑。他坦言曾有前輩勸他放棄，轉行揸鑊鏟，但始終唔信邪，抱着對演藝事業的熱愛頂硬上，皆因「放棄就肯定唔會成功」。最終在2018年憑港產片《拆彈專家》，贏得香港電影金像獎最佳男配角，吐氣揚眉。

上述經歷，稍為留意黑仔動向的觀眾已不陌生，卻未必知道其家庭背景。他到訪南也門，除了向觀眾呈現該處的沙漠面貌，跟當地人交流，更罕有吐露心聲。黑仔坦言從未見過生父，一直由母親及養父養大，期間曾改跟養父姓。

12歲母親病逝，年紀尚小的他難以照顧弟妹，最終幾兄妹分別住進兒童院各散東西，養父又着他改回原姓。他自覺沒有家庭緣，亦遺憾母親無法看見他站在台上攞獎。惟從他首奪男配時在台上公開多謝弟妹，當知他跟家人感情要好，也看得觀眾眼濕濕。

正如前述，既然節目主打感性，藝人本身有冇歷練，真係好影響觀感，黑仔打頭炮顯然安全過關。之不過，接下來嘅藝人係阿Bob、蔡思貝及余文樂。阿Bob尚算由低做起，但後兩者一出道即順風順水。若然要佢哋為賦新詞強說愁，恐怕會變成無病呻吟。