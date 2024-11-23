烏克蘭發射美製遠程導彈入俄境，但沒打擊重要設施。俄羅斯反擊，據報以洲際導彈襲擊烏國一處軍工工廠。兩者都是作試探性行動。烏克蘭的試探是表示美國已容許，烏軍便可襲俄。俄羅斯用洲際導彈是大材小用，目的是警告美國，洲際導彈可達美國本土和歐洲任何城市，也可帶核彈頭。俄羅斯的用意是告訴美國，禮尚往來的結果是俄必全力反擊，不惜動用核彈，也不惜炸美國、歐洲任何地方，態度強硬明確。

如昨天所推論，拜登政府對襲擊俄國境內縱深地區有猶豫，還沒有下決心即時引發與俄大戰。一是時間有限，距離拜登政府下台只有一個多月時間，大戰準備不可能足夠，調動需時。若推烏軍空襲俄國重要設施、城市，俄已有準備，反擊會迅猛，美軍及北約未及反應，烏克蘭可能已被迫投降，歐洲亦會被禍及（俄襲美國本土是最後手段，若初戰即勝，俄也不用攻美，把大戰從歐洲擴及美國，這樣才可有談判休戰的機會）。這樣短的時間，拜登政府難以速戰速勝。

二是特朗普陣營已警告拜登，他上台後必然針對拜登方面的軍政人物，美國軍方未必會支持拜登的最後一擊而惹來特朗普的秋後算帳。軍方遲疑，甚或拖拉，拜登要引發大戰，絕無可能。

於是，拜登批准烏軍用美製遠程導彈攻俄境內，雖屬毒招，卻勞而無功。但此例一開，特朗普卻可引用，也可作為對敵威脅之手段，這給在美國政府權力罕有高度集中的特朗普政權，又多一項武器。

拜登已成過氣，國會與總統權力一併收歸特朗普，即使重商，他背後的金主考慮可不一樣，他的權勢還不可個人獨裁，美國建制力量還在。特朗普的金主與建制關係千絲萬縷，也是建制一部分。特朗普的勝利，不過是建制勢力中一部分順應時勢轉變，借特朗普的民粹主義力量推翻建制的當權者。大權在握後，革命者亦會轉化為當權者，把持建制。這不過是歐洲政治的精英輪替。當特朗普政權穩定，新建制經過革命或改革形成。

美國的霸權主義更新，仍然是美國優先，與過往的實際沒有分別。霸權主義從來是美國優先，但面對中俄印伊等崛起，國際多元化多極化，特朗普政權也會在重商主義的牟利外，回復美國傳統的好戰。而且巴勒斯坦之戰未完，他停戰烏克蘭，卻可續戰中東。對特朗普不能太過寄望。