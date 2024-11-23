烏克蘭指控普京「瘋了」，居然用洲際導彈（ICBM）攻擊烏國！消息傳出後，國際媒體紛紛跟進，因為若指控屬實，這將是人類史上首次在實戰當中使用洲際導彈，恐將掀開潘朵拉盒子，讓人類戰爭進入另一個恐怖階段。但這個消息是真的嗎？

從俄烏戰爭開打以來，無論是東西方媒體，消息都是真真假假，各自秉持特定目的報道，所以對這一類的訊息，最好先是停看聽，多搜集資訊之後再來做判斷。而根據烏克蘭的說法，該「洲際導彈」並未造成嚴重破壞，威力和一般常規導彈並沒有甚麼不同，光是這一點，就非常啟人疑竇。

網絡上許多人嘲諷，普京難道是導彈庫存不足，才被迫用洲際導彈上陣？還有人說原來洲際導彈也不過爾爾，根本沒甚麼好怕的！這些軍盲的論點除了博君一笑外毫無價值，理由很簡單，洲際導彈價格動輒上億美元，普京怎可能隨便使用？再來，洲際導彈的威力在於它搭載的核彈頭，若只用常規彈頭，洲際導彈也不過就是比較難攔截的昂貴導彈，而且論精準度可能還不及一般常規導彈，俄羅斯再傻也不會這樣浪費。果然，普京很快就親口證實，這次發射的是一種新型的中程極音速（10倍音速）導彈，目的是展現無法攔截的精準打擊能力，這種說法顯然相對合理，也反面證實烏克蘭現在迫切希望引起世界矚目的心態。

那麼俄羅斯是不是完全不可能用洲際導彈發射常規彈頭對烏國進行攻擊呢？其實也不是絕對的。有一種可能就是，由於拜登允許烏克蘭對俄羅斯境內使用導彈攻擊，普京或許會象徵性地發射一枚沒有核彈頭的ICBM，警告西方若再跨越紅線，下次出現的就是核彈頭了。假設真到了那麼一天，末日警鐘響起，人類或許就要走到盡頭。