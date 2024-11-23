今年亞太經合組織（APEC）峰會雖然已經閉幕，會議期間發生的趣事仍然成為不少人茶餘飯後的話題。其中，美國總統拜登在領導人合影環節竟然位居第二排右上角倒數第二，就被許多人解讀為是對美國的公然羞辱。

在外事活動中，主辦國在同一時間和地點經常要同時接待不同國家和地區的領導人。對東道主而言，最為棘手的問題莫過於如何根據各方來賓的身份，合情合理地安排接待的先後順序。一般而言，東道主在排位方面有不同方案的選擇，例如按照嘉賓職務的高低排序。在國際多邊場合，排位往往分為三層，第一排為國家元首級，第二排為總理級，第三排為國際組織的領導。

不過更多國際場合是按國名的字母排列，如聯合國開會就是用英文字母排列各國代表順序。記得有一屆G20峰會，時任中國國家主席胡錦濤在合照時排在第一排第一嘉賓位置，即舉辦國領導人的右邊，許多內地網民大為興奮，認為體現了中國國際地位提升。但據內地官員說，他們犯了一個常識性錯誤：聯合國憲章明確指出大小國家一律平等，不分高低，在禮賓上是平等的。當時胡錦濤任職國家領導人的時間最長，排在第一位屬於正常做法。

當然，東道主採用哪種方式排位，背後或多或少也反映出重視哪個國家的考量。在今年秘魯的APEC峰會領導人合影上，國家主席習近平佔據了中心位置，的確說明了秘魯重視中國，以及中國在拉美地區的影響力急遽上升。

話說回來，這也有可能是中美文化差異所致。中國人愛面子，美國文化則注重實質效果，未必有全力爭取排名次序。我們宜平常心看待這次APEC排位，畢竟經濟和軍事才是國家實力的真正體現。