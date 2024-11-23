昨日談到，日前在巴西里約熱內盧舉行的二十國集團（G20）峰會，不知是有心還是無意，美國總統拜登、加拿大總理杜魯多以及意大利總理梅洛妮在大合照環節無故被「飛起」。在敲定峰會閉幕宣言時，美、法、德此三大西方大國領導人再次被無視，在東道主巴西總統盧拉主導下，通過了沒有譴責俄羅斯的俄烏戰事內容。

不過，當一切經已塵埃落定，各國領導人都已執好行李，準備離開之際，主辦方特別補辦了另一場大合照儀式，以免予人峰會不歡而散的印象，並安排首次合照時失場的拜登等3人站在最前排左邊。然而，站在前排最中間盧拉兩旁、即俗稱的「C位」的，始終是印度總理莫迪、南非領導人拉馬福薩和中國國家主席習近平，反映盧拉對這3位金磚國家組織盟友的重視。

事實上，除了領導人大合照排位，今次峰會在多方面都有別於過往由美西方主導的G20會議，包括將扶貧及氣候變化作為會議主調，強調要通過對話和平解決以巴、以黎及俄烏衝突，而不是偏重於經貿、金融和譴責、制裁。

此外，過往G20的主角一般為美、英、法、德、日等西方陣營的大國領袖，但現時相關領導人若非卸任在即或在國內地位不穩，就是剛上場不久，欠缺外交經驗和魅力，加上俄羅斯總統普京因多重考慮而沒有親自赴會，造就中國領導人成了峰會的唯一焦點主角，在場內場外都穩站C位。

習主席之前出席在秘魯舉行的亞太經合組織峰會時，已密集式與6國領袖舉行了雙邊會議，並順道對秘魯進行國事訪問。在G20峰會他再先後會見了英、法、德等多個西方國家領袖，在會議結束後轉往巴西利亞進行對巴西的國事訪問，長袖善舞。