世界視線：西方集團呈混亂　中國成發展動力

二十國集團（G20）峰會今年的重點，是應對世界貧窮、飢餓及全球氣候惡化。G20結合全球80%的經濟力量及近三分之二的人口，今屆峰會主席、巴西總統盧拉，呼籲各國提前5至10年，即於2040或2045年實現淨零排放。他又批評發達國家未有兌現承諾，在2020年前每年向發展中國家提供1,000億美元氣候融資。

G20領導人在會議上達成一致，批准了一項針對超級富豪的累進稅提案。此舉旨在確保超高淨值個人得到有效徵稅，以促進全球稅收公平。聲明亦提到全球飢餓問題，為了應對這一挑戰，G20呼籲各國作出更有效的承諾，並支持巴西提出的全球反飢餓與貧困聯盟。

這一切似乎出自盧拉的努力，亦避開觸及俄烏及以巴戰爭問題，以免出現意識形態的爭論，無法取得成果。這個議程及結論無疑充分反映了「全球南方」國家的意願和取向，不過，G20的決議及宣言從來都沒有約束力。

至於政治問題的討論，則在大會周邊出現，德國總理紹爾茨及法國總統馬克龍，都與中國國家主席習近平會面，據稱兩人均向習近平表達對俄烏戰爭的關切，特別是如今北韓軍隊在庫爾斯克戰場出現，但中、德、法三方均沒有公開透露會面商討的成果。

由今次G20峰會可以看到，過去西方主導的情況正在改變中，同時顯示中國、巴西及印度的努力。由於特朗普將再度入主白宮，可能破壞西方一向內部團結合作的路線，使西方陣營陣腳大亂，拿不出實質的共識和建議；在它們都不知如何應對未來新形勢下，中國、巴西、印度及俄羅斯等大國提供的發展策略，可能更令「全球南方」國家看到對解決貧窮、飢餓及氣候惡化問題的希望。

今次峰會亦凸顯金磚體系的影響力，其實力的增強壓縮了七國集團（G7）的影響力。此外，英國首相施紀賢及澳洲總理阿爾巴內塞，都趁機與習近平會晤，冀發展商貿關係；另外還有墨西哥總統辛鮑姆，當然極關心在特朗普上任後，若對中國加強制裁，包括長臂管轄中墨之間的投資及經濟合作，會成為中墨經濟發展合作的新挑戰。

過去無論是G7或G20峰會，美國總統都是各國關注的主要人物，但今次峰會的中心人物是習近平，這不單止是因為拜登即將卸任而失去影響力，更因美國國力下降及政治路線不可測，使中國成為國際發展的重中之重。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻