據俄羅斯傳媒報道，烏克蘭國家安全局前官員透露，在2023年，英國派遣了一支情報部門的特種部隊，專門負責烏總統澤連斯基的保安。與此同時，烏國的情報部門都與西方情報部門連通，不單止烏軍已由北約指揮，北約僱傭兵漸當主力，整個烏克蘭情報部門都已變成西方的隸屬，不再獨立。總統由西方保護，軍隊與情報部門由西方指揮，烏克蘭早已沒有國家主權了，戰爭是替西方打仗，總統是西方操作的台前公關。

烏克蘭戰爭不過是代理人之戰，烏國是傀儡政權，在西方霸權主義歷史裏，沒有一個這樣明顯傀儡化的國際外交、軍事舉措，集合整個西方之力來推出這個幾成為國際政治主角的傀儡政權。這與冷戰時期東西方直接對壘的情況大不相同，也和中東乃至東亞、美國與西方一直的做法相異。此中應包括拜登總統與烏國的特殊關係，也與烏國新納粹主義和澤連斯基的個人表現有關，在必然中帶有一定的偶然。

英美為主的西方情報部門，似乎比俄羅斯相關組織的能量更大。西方的歷史悠久，俄羅斯在蘇聯崩潰後情報系統要重建，規模比不上蘇聯時期，資金亦不足。故此，俄羅斯情報部門的能力比不上英美，且不少人被英美收買。在情報戰方面，英美西方佔絕對的優勢和主動，所以無論在國際政治，以及俄國國內的政治，俄羅斯都處於劣勢。普京的崛起，才逐步重建俄羅斯的政權力量。

烏克蘭戰爭或可說是一個轉折點。普京一直被美國欺騙，因而對美國存有幻想，但烏戰打破這殘餘的幻想，普京與俄國軍民上下借民族主義熱情，對抗西方的佔據烏克蘭、殺害俄裔，更可重提衞國戰爭的傳統與精神，團結國民，一致對抗西方。與此同時，烏戰凸顯美國侵略的風險，俄羅斯要重新的軍事化以應對，情報系統要重建、擴建，在國際上與西方爭取他國支持和輿論的話語權。西方集中烏戰卻忽視拉美、非洲的政治、經濟工作，讓俄羅斯有機可乘。

或許俄羅斯資源不及西方，重新起步慢，內部還有美國介入的干擾，但烏戰打不垮俄軍，制裁反讓俄羅斯經濟轉型，重獲發展之路。應該說，美國本想對中國推行新冷戰，結果烏戰重建了舊冷戰中的俄羅斯體制，俄羅斯的韌力出乎美國意料。新冷戰未造就，舊冷戰的牽制重現，美國顧此失彼了。