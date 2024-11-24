隨着美國候任總統特朗普即將上台，國際風起雲湧，盟友固然急於修補對華關係，以免特朗普一朝變臉兩面不是人；北韓領導人金正恩亦頻頻主動出擊，搶佔國際焦點。原因不難理解，就是博取特朗普眼球，刷存在感，冀重啟美朝對話，最好能紓緩美國對朝的經濟制裁。

君不見，金正恩這一年來非常活躍，不斷試射導彈，大力發展核武，激起跟南韓的緊張關係，又跟普京一拍即合，簽訂盟約，甚至派兵參與俄烏戰爭。很明顯，拜登政府一直不理睬金正恩，繼續強力制裁，令北韓很不好過。但特朗普在上一個任期曾多次跟金正恩會面，還歷史性到訪「三八線」，只是後來還是不歡而散。據報是因為特朗普直接向金正恩遞上字條，要求北韓解除所有核武，惹怒了金胖子。

然而，能夠跟美國總統平起平坐，握手對話，還是歷史性頭一遭，特朗普對此也是沾沾自喜，自認締造歷史與和平。金正恩同樣得益於特金會，儘管並無實質成果，但國際地位大大提升。

要北韓解除核武當然是不可能，北韓正是因為發展核武才得以安身立命，否則只會淪為第二個身不由己的烏克蘭。惟特朗普喜歡出風頭，又不按常理出牌，再次上演特金會絕非不可能的事。

這些年下來，證明金正恩雖然年輕，但手段犀利，是聰明人。他明白要西方對北韓的制裁鬆綁，手上必須有牌，一方面建立跟俄羅斯的同盟關係，另一方面大搞核威懾。實際上，由美國帶頭對北韓的經濟制裁，已令平壤感到很大壓力。金正恩對拜登是無從入手，反而特朗普尚有機會一談，無論如何對北韓也是較有利。只是特朗普上台後首要肅清政敵，將會非常忙碌，金正恩必須更加活躍，以免被特朗普遺忘。