美國在以巴衝突發生後一直力挺以色列，包括日前在聯合國安理會大會上，再次以一票否決要求以國立即停火的議案。但你有張良計，我有過牆梯，國際社會並不是沒有辦法，國際刑事法院就在差不多同一天以違反戰爭罪為由，正式向以色列總理內塔尼亞胡發出逮捕令。

過去一年從電視畫面可看到，以色列針對加薩的進攻幾乎是無差別，除了襲擊平民區，當地醫院、聯合國以及其他國際救援組織的建築物也成為目標，導致數以萬計平民死亡。此外，以色列在戰事爆發後進一步封鎖物資進入加薩，以致民眾無法獲得充足的基本生活用品，出現嚴重的人道主義危機。以色列軍隊的種種行徑明顯違反了國際法。

內塔尼亞胡身為以色列領導人，毫無疑問需要為此承擔責任。國際刑事法院檢察官今年5月已申請對內氏發出逮捕令，但法院在美國壓力下一直沒有行動，拖了幾個月終於在近日發出逮捕令，算是為弱國出了一口氣，也令美國操縱國際刑事法院的意圖落空。

以色列不是國際刑事法院成員國，法院無法立即逮捕內塔尼亞胡，除非以國政壇發生重大變化。但客觀上來說，國際刑事法院的逮捕令，亦限制了內氏的海外行動，因為法院124個成員國中的任何一個，理論上都有義務逮捕他。

而即使國際刑事法院的逮捕令無法發揮實際作用，但至少清晰反映出國際社會的民意。尤其是一向親以的歐洲，許多國家也覺得不追究內塔尼亞胡的責任實在說不通。荷蘭和意大利已開腔指若內塔尼亞胡進入本國領土，會將他逮捕。換言之，國際刑事法院的一紙逮捕令，除了在國際上進一步孤立以色列，亦將迫使內塔尼亞胡政府考慮盡快結束以巴戰爭。