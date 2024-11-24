俄羅斯總統普京證實，俄軍向烏克蘭發射新型高超音速中程彈道導彈。導彈襲擊造成第聶伯羅、克里維里赫市共28人受傷，第聶伯羅市一處工業設施受損。普京向全國發表電視演講，指為了回應烏克蘭使用美國及英國製遠程武器施襲，已成功測試新型高超音速彈道導彈，佢警告一旦局勢升級，俄羅斯將堅決回應。

普京之所以係強人，就是一向以「言必信，行必果」見稱，處事果斷，絕不含糊。普京表示，俄軍本月21日使用的導彈是一款名為「榛樹」的新研製中程導彈，未攜帶核彈頭。導彈以每秒兩至三公里的10馬赫速度（即10倍音速）攻擊目標，美國製現代防空系統無法攔截。事實上，目前根本沒有任何反導系統可以攔截。有軍事專家稱，莫斯科係想告訴烏克蘭，今趟搭載的只係常規彈頭，但若對方一意孤行，下次搭載的就會係核彈頭！

面對俄羅斯以高超音速導彈回應烏克蘭的遠程武器攻擊，烏克蘭總統澤連斯基當然知驚，並發出連串歪理，指俄羅斯使用新型導彈攻烏，即係無意尋求和平，戰事或會嚴重升級，呼籲各國領導人作出回應。

澤連斯基呼籲「各國領導人作出回應」，潛台詞無非是要美國和盟友加強烏克蘭的空防，提供能攔截此類導彈的防空系統。阿哥，戲子總統自己不濟，又缺乏自知之明，唔夠人打又話人哋無意尋求和平。普京一直強調願以和平方式解決爭端問題，只係澤氏又要面子又要裏子，技不如人又不肯妥協，更要求多多，到頭來肯定輸得四腳朝天，更加難睇！軍事專家都警告，俄烏戰爭出現走向核武衝突的傾向。烏軍如今又面對北韓士兵、北韓生產的導彈、伊朗製的自殺無人機等，想贏？發夢冇咁早！