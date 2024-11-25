娛圈單打：死都唔肯鬆口認　唔通真係當人傻

真係恭喜你呀！Edan繼於數月前被拍到跟馬國女神林明禎喺荷蘭撐枱腳，回港後直認跟明禎了解中、追求中後，日前明禎BB到台灣開工，Edan趁機同赴當地跟女神蜜會。二人在細雨紛飛嘅浪漫氣氛下同遊夜市， Edan輕搭女神香肩，再一次遭網民拍下甜蜜背影照。你話係咪應該講句恭喜呀？

二人儼如熱戀中嘅情侶，熟絡及甜蜜程度根本毋須多講。Edan回港後，大方直認被拍下嘅正係他本尊和明禎BB，眉宇間顯得十分風騷。有愛情滋潤，果然人都零舍靚仔啲。

之不過，被問及係咪已經將明禎BB追到手，Edan始終打死唔認，只表示仍在努力中。反而「膊頭有花」嘅AK比Edan更加肉緊，不斷搶答畀反應，真係唔知呢啲叫做好兄弟吖，定係叫做吃不到的葡萄是酸的呢？

嗱，鏡粉出名瘋狂，上次Edan直認追求明禎BB，已令爵屎打翻醋埕，唔止痛罵偶像，就連明禎BB都受到人身攻擊，甚至掀起波瀾壯闊嘅退粉潮，嚇到Edan匆匆發文，承諾會一如以往努力工作，希望止血。之但係，愛情要嚟擋都擋唔住，即使明知粉絲會有極大反應，亦明知台灣係港人熱門旅遊地，Edan一樣偏向虎山行，豁出去大方約會，擺明唔怕畀粉絲見到。你話啦，一班爵屎當正偶像係自己老公，點會唔玻璃心碎滿一地啊？

果不其然，網上又有一大群爵屎揚言心死脫粉，又將後援會會費不清入埋Edan嘅數，叫佢嘔番出嚟，唔好攞啲錢去貼女喎。又有人話，都斷到正一正啦，點解係都唔肯認愛，係咪當人傻㗎？