據說，南韓總統尹錫悅近日勤練高爾夫球，他知道候任美國總統特朗普是高球迷，希望討好對方，因而急於提升自己的球技。不過，這則消息傳出之後，特朗普的班子非但沒有表示歡迎，反倒讓尹錫悅碰到軟釘子，他們公開表示，候任白宮主人正忙於籌備新政府，無暇打高球。

當然，將來二人會面，特朗普未必不肯賞面，跟尹錫悅來一場高球友誼賽，但即便如是，也不代表特氏當真看重對方。換作是俄羅斯總統普京越洋放話，要跟特朗普打高球，特老頭的反應，肯定不一樣。

特朗普愛面子，喜歡別人討好自己，但你在討好他之前，首先要得到他的欣賞和尊重。已故日本首相安倍晉三在任時，就曾邀約特朗普打高球，在球場上，安倍不慎跌倒，四腳朝天，樣子十分狼狽，但鏡頭所見，安倍的「波友」特朗普竟然滿不在乎，面上一點兒替對方焦急的表情也沒有，就如同在看一場滑稽戲。以此看來，特朗普根本是瞧不起安倍，任你如何賣好，他也是淡然處之。

特朗普被譽為「真男人」，因此他欣賞的領袖，大都是有爺兒風範的人，他不諱言自己尊敬普京，也尊敬中國國家主席習近平。但你可別以為，特朗普是勢利眼，只喜歡跟大國領袖打交道。北韓領袖金正恩管治的國家，不算很大也不算是富強，而特朗普依舊很尊重對方，因為你敢於向他說不，不是一味的討好，他反倒覺得你是英雄好漢。

南韓總統尹錫悅、台灣總統賴清德以至烏克蘭總統澤連斯基，都是急於去討特朗普歡喜。但很可惜，觀乎3人的氣質與德性，大抵都不屬於特朗普欣賞之人，不論如何向候任白宮主人示好，恐怕只是白忙一場。