台灣軍隊編現比屢創新低，已經不足八成，兵源短缺日益嚴重；光是從2022年到今年上半年，減員就高達1.2萬人，預估明年更將大減5,486人，等於還未交戰便呈現戰力萎縮。

為了改變這種狀況，軍方調整兵役制度，積極招募新血，連國中程度與刺青等過去不收的人員一體納入，還打算將因「不適服」退役5年內的人員重新招募回鍋，以達成迅速補充兵源的目的。

俗話說：「將在謀而不在勇，兵在精而不在多。」但台灣軍隊顯然打算反其道而行，將領們勇於滿足長官的數字需求，卻完全不考慮這對軍隊戰力到底是提升還是折損？兵士裝備爛訓練差待遇不佳都無所謂，但數量一定要夠多！

當初判定不適服，就是因為他不該在軍隊中服役，現在突然又可以了？難道僅僅因為時間遷移，不適服的理由就會消失？把不適服、學歷低甚至私生活紊亂的人都拉到軍隊中，這到底是增加軍隊戰力還是負擔？軍方不是傻瓜，他們也知道這樣做根本是飲鴆止渴，但迫於美方總體戰、城鎮戰的要求，只好不斷編列各種誇張的數字來顯示台灣對抗大陸的決心。之前號稱的40萬民力是如此，現在不擇手段快速回復編現比的做法亦復如是。

然而，這種違反軍事常識的逆向操作，除了紙上作業看起來很美好，恐怕唯一得到的，就是浪費軍中的資源，拖垮整體的演訓，以後軍方每日糾結在軍中各項大大小小的人員問題，就足以把精力耗盡，對早已日薄西山的台灣軍隊而言，無異是雪上加霜。真要提高編現比，鼓勵年輕人從軍，那就要從調整軍人福利待遇、精實裝備武器，以及培養對軍人的崇敬與尊榮開始。既然這麼麻煩，那還不如把數字弄好看，自欺欺人一下算了。