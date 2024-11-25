近來檢討2元乘車優惠成為本港熱話。一方面是政府連年財赤，需要出手縮減支出；另一方面是受惠市民不希望優惠「減甜」。依我「馬後炮」的分析，當年港府在兩方面沒有足夠的預見性，結果犯了慷明日之慨的失誤。

第一是沒有正視香港人口老化的嚴重性。2元優惠是以年齡劃線，但眾所周知，香港面對「高齡海嘯」，符合優惠條件的人數年年快速增加。所以2元乘車優惠的實際支出，很快就從2019至22年度的12.7億元，攀升到2023至24年度約40億元。

第二是沒有充分考慮到香港可能面對的經濟困境。港府早年長年錄得財政盈餘，以落實乘車優惠前的2011至12年度為例，當年賣地收入達831億元，較預算高出211億元。但到了今個財政年度，首7個月賣地收入只有37億元，僅完成全年目標的11%，賣地收入遠不如十幾年前。換言之，如今享受2元乘車優惠的人猛增，而港府收入持續下跌。蠟燭兩頭燒，2元乘車優惠要繼續下去頗不容易。

話說回來，為長者提供乘車優惠並非香港獨有，內地大部分城市，例如與香港一河相隔的深圳市，也有類似優惠。深圳地鐵集團是內地最賺錢的地鐵公司之一，但在今年上半年卻虧損38億元人民幣，箇中原因，是因為深圳地鐵的營運模式，一向是利用車站周邊的房地產銷售和租賃增加收入。近年深圳樓市不景氣，深圳地鐵也受到影響。此外，集團今年上半年在交通業務方面虧損了12.24億元人民幣，或多或少和港人北上消費有關；大批60歲以上港人在深圳免費搭地鐵，無形中令深圳地鐵支出增加。

總而言之，經濟乏力加上長者乘客持續增加，香港及深圳都會面對長者優惠易放難收的難題。