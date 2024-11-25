據日本傳媒報道，早前在亞太經合組織會議上連番出醜的日本首相石破茂，對於其「亞洲版北約」主張仍未死心，決定在自民黨內成立新組織跟進有關倡議，並指派其親信負責推動黨內外的討論。

現時亞太區已有多個巧立名目的雙邊或多邊軍事聯盟或類軍事組織，並不時在區內舉行聯合軍演，包括成員國有美英加澳紐，主要涉及情報分享的五眼聯盟；牽涉軍事科技以至武器分享的澳英美AUKUS同盟；另外還有《美澳紐安全條約》、美日同盟、美韓同盟和美菲同盟等，琳琅滿目。

顯而易見，上述各個同盟、組織或條約，都少不了美國的份兒，而且近年還愈搞愈多，合作內容和深度都不斷增強，反映美國近年將軍事與外交焦點由大西洋一方的歐洲及中東地區，逐漸轉移至太平洋一方的亞洲、印太地區的總體戰略。此外，各個聯盟的合作範圍和焦點雖然有些微分別，但針對的國家都不外乎中國、俄羅斯和北韓。

隨着美西方對中國的政經及科技發展加緊打壓圍堵，加上俄烏戰事的爆發，還有北韓持續核武化並斷絕與南韓和西方對話，最近還直接派兵協助俄軍在烏克蘭作戰，中俄朝同盟關係正不斷增強（雖然某程度是被迫的，起碼中國其實並不大情願）。不論是從軍事與外交戰略，或者情報及資源共享、提高運作效率和成本效益的角度，將各個分散、鬆散的聯盟，整合成更統一和有組織的「亞洲版北約」，都是順理成章之舉。

事實上，除了本身為國防通的石破茂，以好戰見稱的北約前秘書長斯托爾滕貝格，任內亦曾積極推動過將北約擴展至亞太區的建議，但結果只有日本比較雀躍，其他國家大多興趣缺缺，原因明日再談。