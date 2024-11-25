俄烏戰事打到此刻，俄羅斯可謂佔盡優勢。烏克蘭軍方高層消息人士透露，烏軍今年8月發動突襲，迅速奪下俄羅斯庫爾斯克州大片土地後，由於俄軍展開數波反攻，烏方原本佔領的範圍已失去逾40%。消息指，烏方最多曾控制約1,376平方公里，如今俄方反攻日益增強，估計烏方約掌控800平方公里俄羅斯土地。

普京曾說，俄羅斯的疆土確實很大，但沒有一寸是多餘的；又謂，領土問題沒有談判，只有戰爭。看來，烏方掌控的800平方公里庫爾斯克州土地，很快便會再歸俄羅斯擁有。烏克蘭參謀總部消息人士重申，約有1.1萬名北韓士兵已抵達庫爾斯克州支援俄國；而莫斯科既未證實，亦沒有否認北韓部隊部署於庫爾斯克州。

俄烏戰事打咗逾一千日，隨着烏克蘭使用美國及英國製遠程武器施襲，迫使俄羅斯成功測試新型高超音速彈道導彈，普京日前與國防部官員和軍工企業代表開會，揚言會繼續測試和大量生產新型榛樹高超音速中程彈道導彈，這種導彈最高飛行速度每小時逾1.3萬公里，發射15分鐘後可擊中烏國目標。普京稱不排除再次實戰測試。

澤連斯基對普京的「回敬」，只能廢噏無謂，佢批評俄國使用榛樹導彈違反國際法，並指即使中國和全球南方國家多次呼籲雙方保持克制，但俄方繼續研發新型武器加強備戰是諷刺盟友，呼籲國際嚴肅回應。阿哥，自己技不如人，眼見榛樹導彈犀利，只能乞求美國升級愛國者防空系統，或接收薩德防衞系統，冀可攔截榛樹導彈。不過，求人始終諸多局限，何況拜登即將卸任，繼任的特朗普睬你都傻，戲子總統急如熱鍋上的螞蟻可以理解，但切勿再亂射遠程武器。低估普京反應，必冇好結果！