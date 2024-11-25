國際金融領袖投資峰會日前在香港舉行，國務院副總理何立峰出席開幕式並發表演講，充分反映中央對香港金融發展的堅定支持和重視，亦為香港鞏固發展國際金融中心地位指明了前進方向。

我長期從事保險業務，尤其關注副總理在發言中提到的「支持香港積極發展保險市場」。香港作為久負盛名的國際金融中心，金融及保險業在2022年佔本地生產總值達22.4%，保險密度和保險滲透率都位居世界前列。隨着一帶一路、粵港澳大灣區等高品質發展戰略紮實推進，香港保險業在國家發展大局中的戰略地位和重要作用將更凸顯。

近年內地企業與一帶一路國家在基建和貿易方面有更多合作空間，但往往面對諸多風險挑戰，催生了大量解決特殊風險和個性化風險管理的需求。這為香港保險業發展提供了寶貴契機，尤其是專屬自保保險業務方面。內地企業出海，設立專屬自保公司是有力的業務風險管理手段，而香港是內地企業設立專屬自保保險公司的理想地點。據統計，目前獲授權在香港或從香港經營保險業務的專屬自保保險公司，只有4間，仍有較大發展潛力及空間。

新一份施政報告提到「會繼續爭取內地大型國企等海內外企業在港設立專屬自保公司」。我建議特區政府積極規劃建設香港成為國際化的自保中心，在確保有效監管的前提下，進一步放寬設立專屬自保保險公司的條件、簡化審批程序、鼓勵業務創新和給予更多稅收優惠，吸引全球企業特別是大型中資企業，優先選擇香港作為自保公司註冊地，將實質的風險管理功能放在香港；並且可以進一步發揮集聚效應，努力使內地企業的海外自保業務匯聚在香港，強化香港國際風險管理中心的角色。

大灣區內地城市的經濟發展迅速，居民收入水平提高，對保險產品的需求亦日益增加，市場潛力巨大，是香港保險業開拓境外市場的理想切入點。而香港保險產品保費合理、回報率較高和保障範圍較廣，一直深受內地市民認可。香港與內地保險業可以優勢互補，打造規模更大的市場，產生協同效應。

為推動大灣區保險市場互聯互通，特區政府正爭取讓香港保險業在南沙及前海等地成立售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠、續保等支援服務。相信日後兩地可以共同開發和提供更多跨境保險保障產品，滿足客戶跨境理財、風險管理的需求，並實現連接內地和香港保險市場；同時透過推動跨境養老保險產品，為本港退休人士在大灣區提供養老財政支援，紓緩因人口老齡化對特區政府的財政負擔。

保險業是香港作為國際金融中心的重要一環，相信業界會善用自身在國際項目的營運經驗、承保技巧、風險管理方法，為內地和海外企業提供更專業完善的服務，切實做到以自身所長貢獻國家所需。