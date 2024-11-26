世界視線：中國一招改世界　以攻為守開新局

面對歐美對中國的排斥、制裁和各種輿論上妖魔化的誣衊，中國的對策是以更大的開放來迎戰。

最近中國擴大了38個國家的免簽入境30天，作經商、旅遊觀光、探親訪友和交流，同時對54個國家實行144小時過境免簽制度，把原來半開的國門大幅度地打開，歡迎外國公民來華。基本上涵蓋了所有發達國家，歐美在內，也包括日韓。更多的是全球南方的友好國家，包括西方制裁的伊朗，另有塞爾維亞，也包括了與中國並不友好，但中國希望爭取的國家，例如波羅的海三小國、芬蘭等。

中國此舉不僅為了打破美國等西方對其國民來華的不實風險警告，挽救中國的國際旅遊業，更重要的是推動中國與國際的交流。一是促進貿易，打破西方政府與媒體對中國經濟，包括貿易、科研各方面的造謠，以實地考察來重建海外企業對華的信心和真實的認識。

二是以訪華人士的身體力行經驗，真實地認識中國商品、服務的巨大性價比優勢和產品質量、科技投入的創新作用。影響所及，便不只是貿易，而是投資合資生產、研發，乃至更大範圍的交流合作，摧毀美國西方築構的謊言圍牆。由於中國並沒有排斥不友好國家，美國及政治上強硬反華仇華國家的人民、企業可以自由地訪華了解實況，對比本國媒體的讕言，會得出對本國政府對華政策的懷疑和不信任。對這些國家的政治文化，對華態度都可有重大的衝擊。這些訪華人士的政治宣傳作用，甚至會比社會媒介更為有力，足以抵銷美國等用億萬美元營造的對華妖魔化宣傳。而且，中國不用資助，反而是開放大門，千萬旅客來華，製造出巨大的旅遊收入。

對於西方和發達國家以外的全球南方國家，中國此舉是用他們真實接觸的中國發展，來證明中國發展道路的可行和優越，讓他們反思本國發展的道路，並可與中國合作推進本國未來發展，更有利中國一帶一路戰略的推進，以及金磚國家組織等新興多邊國家結盟的擴展。

這是以一國國內政策牽動國際經濟政治文化的轉變，是變危為機，以守轉攻，從反對美國等勸阻國民訪華，一變成為發動各國人民訪華了解中國實況，用旅遊和個人體驗（包括消費）來改變國際政治宣傳格局，由此甚或可啟動國際文化的思潮變化。

研究院院長 陳文鴻