娛圈單打：有性冇愛拒結婚　仔都生埋仍單身

51歲韓國青龍影帝鄭雨盛，一直姿姿整整以黃金單身漢自居，點知十年唔發市，一發就唔止十年。當地最強狗仔隊D社爆料，指他與小16歲索模文佳庇「搞出人命」，女方今年3月為男方誕下一子，點知鄭雨盛疑似唔認數，女方氣憤之下爆大鑊！

現年35歲的文佳庇以一身健康古銅膚色、玲瓏浮凸索爆身材行走南韓娛樂圈，點知近年銷聲匿迹，意想不到竟然匿埋生仔。二人2022年在聚會認識，一個係知名一線男星，另一個後生又熱情奔放，結果姣婆遇着脂粉客，一撻即着。

之但係男人嘅嘢，逢場作戲，留精不留情就梗㗎啦。去年6月文小姐告知影帝懷孕，要求結婚，嚇到影帝縮都縮唔切，雙方斷聯，直到今年3月BB出世，鄭雨盛驗埋DNA，知道無從抵賴，先至勉為其難負起責任。但所謂負責任，都係只肯支付孩子贍養費，而唔係女方所希望嘅做人世。有指文小姐心情低落，完全冇為人母親嘅喜悅，於是把心一橫爆料。

嗱，鄭雨盛嘅事務所好快就確認為事實，仲話影帝對BB來臨大感欣喜，會同女方各自負起父母責任。言下之意，即係打死都唔結婚。大家都知，大韓民國出名封建兼老土，網民對於影帝之言一面倒負評，話佢搞大人哋個肚就撒手不管，BB一出世就冇健全家庭，好冇陰功；又鬧佢出嚟玩又唔戴套，正賤男。

講真，鄭生都係犯咗天下男人都會犯嘅錯啫，香港影壇大哥成龍作為過來人，肯定最明白。呢，網上開始出現洗白言論，話鄭生已有一個拍拖多年嘅正印女友，暗指文小姐係心機女喎。