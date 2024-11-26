香港要配合和參與國家發展，一是要與國家政策配合；二是在國家政策以外另闢蹊徑，開展新局。於是，當國家要加強與中東國家合作，拉攏海灣諸國，並與伊朗合作，香港便要開展與沙特阿拉伯、阿聯酋等的來往。

香港從來缺少這方面的關係，在中央推動下便急急地組織訪問，舉辦相關會議，探求金融的合作。早前沙特阿美在國際招股，香港曾經努力爭取，但囿於制度問題，涉及的金融又過巨，結果香港無功而退。特區政府能再接再厲，應值得讚揚。不過，海灣諸國裏美國勢力龐大，經營幾十年，香港只是開始階段，不易進入當地市場。各國有宗教因素，伊斯蘭金融不是香港長處。

而沙特阿拉伯等與美國交惡，正尋求自主發展國際金融中心，有龐大本地資源，有與英美西方金融機構的長年人脈機構關係，有政府的全力推動，大有可能在國際金融中心方面有所發展，與香港、新加坡爭奪亞洲區的首要國際金融中心的功能和地位，與倫敦、紐約鼎足三立。由於有政府支持，如杜拜可以在美國制裁俄羅斯之下，仍能吸納大量俄羅斯海外資金運作。海灣諸國與伊朗也正化敵為友，美國制裁下的伊朗資金，亦可走到杜拜等進行國際交易。

香港困於美國的限制，特區政府的「守法」，似無可作為。今後特朗普上台，美國的國際制裁或會增加，國際資本將積極找尋途徑與俄羅斯等合作。這將會是海灣諸國發展國際金融中心的強項，也是香港的弱點。國際金融隨政治轉變，這方面美國操控範圍以外的市場，相信會日益擴大。香港不能有方法參與的話，將會失掉不少金融服務的機會，削弱國際中心的作用，就算中國內地，與俄羅斯等受制裁的國家來往必增，香港能否服務，抑或是讓這方面的業務捨香港他去。

最佳的方法是香港與杜拜，以至格魯吉亞、土耳其等以繞過西方制裁，進行與受制裁國家的灰色業務之地區合作。與它們及受制裁國家的外貿金融服務企業，組成一個完整的價值鏈，專注這方面的業務發展，以及極為重要的制度與政策創新。

全球正在去美元化，擺脫美國制裁和監控的國際金融系統會愈來愈龐大，這恰是國際金融的一個重要轉捩點，數碼貨幣乃至區域貨幣和支付體制等創新或代替，應是香港配合內地發展的一個重要工作。