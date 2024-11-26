拜登批准烏克蘭用美製遠程導彈攻擊俄羅斯境內，本想將俄羅斯總統普京一軍，看他敢不敢使用核武反擊，如果使用了，拜登擴大戰爭，引發核戰的目的就達到了；如果不敢使用，普京就在全世界大丟面子，被看成紙老虎，說了大話、空話。不料，普京用一枚新試的榛樹高超音速中程導彈，成功擊中烏克蘭的軍事工業目標，就把拜登的「將軍」化解，並令美西方、烏克蘭更加驚恐，不知如何應付。

北約與烏克蘭要緊急磋商下一步怎麼辦嗎？還能再用美製導彈打擊俄羅斯境內嗎？擔心會不會受到俄羅斯更大更嚴厲的報復呢？他們知道，榛樹高超音速導彈是攔不住的，榛樹導彈比一般洲際導彈更厲害、更精準，一枚可帶6枚彈頭，一枚彈頭又可帶6枚分彈頭，用上核彈頭更加不得了；至於美國支援烏克蘭的遠程導彈，俄羅斯已經顯示大部分可以被攔截。如此力量懸殊，北約、烏克蘭還敢貿然行動嗎？

日前在榛樹導彈大顯神威的爆炸聲中，普京宣布榛樹導彈是最新研究結果，無可匹敵，它並非大殺傷力武器，而是精準打擊目標的導彈，足以媲美戰略武器。俄羅斯目前仍有榛樹導彈儲備，會大量生產並視乎安全受威脅程度再實戰測試，俄羅斯戰略火箭軍在未來數月會接收大批榛樹導彈。英國《每日郵報》估計，榛樹導彈如果從俄羅斯阿斯特拉罕州發射，可在20分鐘內打擊歐洲任何城市，包括柏林、羅馬、布魯塞爾、巴黎和倫敦。

榛樹導彈如此厲害，防不勝防，後果如此嚴重，俄羅斯正在大量生產儲備，美國、北約和烏克蘭還能不老實點兒嗎？拜登「臨別秋波」想把戰爭擴大，引發核戰，為自己「青史留名」還能得逞嗎？拜登今次又搬起石頭砸自己的腳，他想擴大戰爭，阻撓特朗普一天內結束戰爭，不料在榛樹導彈威力面前產生相反效果，很可能幫了普京，又幫了特朗普盡快結束戰爭；而拜登的政治遺產，會被盡快掃進歷史垃圾堆。