得道多助，失道寡助，國際刑事法院向以色列總理內塔尼亞胡及前國防部長加蘭特等人發出逮捕令，指控構成戰爭罪和危害人類罪。雖然這只是一紙空文，不可能真的逮捕仍然在位的一國領袖，尤其是美國全力庇護的以色列總理，但起碼反映國際社會對以色列濫殺無辜的公憤，既打了以色列政府的臉，也令老美面目無光。

難怪老美氣急敗壞，美國總統拜登發表譴責聲明，指國際刑事法院的決定「駭人聽聞」；即將上任的國家安全顧問沃爾茲則稱，特朗普政府上台後將對此裁決作出「強烈回應」。有國會議員甚至公然恐嚇，凡是試圖協助執行逮捕令的國家包括加拿大、英國、德國、法國等，都會遭到美國經濟制裁。

老美的反應實屬意料中事，以色列爸爸遭受如此羞辱，兒子自然要替其出頭，但問題是，美國還能隻手遮天嗎？連眾多西方盟友也不齒以色列之所為，美國仍在助紂為虐，難道真的要站在全世界對立面？歐盟外交和安全政策高級代表博雷利這次似乎有點硬氣，指歐盟各國必須執行逮捕令；並反駁稱，每當有人不同意以色列政府的政策，就會被指控反猶太主義。沒錯，反猶太主義不過是美以用來恐嚇全世界的藉口而已，天下洶洶，他們堵不住國際社會悠悠之口。

去年國際刑事法院也向俄總統普京發出逮捕令，當時美國總統拜登的反應是「這是有正當理由的」，這次輪到以色列總理等人被追緝，拜登卻表示「駭人聽聞」，老美的雙標是多麼赤裸裸。當然，兔死狐悲，老美的反應也不難理解。有國會議員聲稱，若他們這樣對待以色列，我們就是下一個。這倒是老實話，以美霸這麼多年來的所作所為，早就夠資格接受國際審判。當年國際刑事法院調查美軍和中央情報局涉嫌在阿富汗等地觸犯戰爭罪行，結果相關調查人員、檢控官、律師甚至記者均遭美國制裁，其蠻橫霸道可見一斑。

老美經常將「基於規則的國際秩序」掛在嘴邊，其實最不遵守國際規則和秩序的恰恰就是自己，所有規則都是為對手而設，美國及其盟友則可以為所欲為。但今時不同往日，過去許多國家懾於美國霸權，敢怒不敢言，而今天隨着全球南方崛起，美國已不可能隻手遮天。國際刑事法院向以色列總理發出逮捕令，實際上也是打臉美國。