特朗普組建內閣爭議不斷，繼提名捲入跟未成年少女性交易的前眾議員蓋茨出任司法部長受挫，改為提名佛羅里達州前檢察總長邦迪後，特朗普又提名有「摔角女王」稱號、世界摔角娛樂公司WWE前執行長麥克馬洪出任教育部長。這位人選一樣私德有虧，她曾被指控在擔任執行長時，放任旗下員工對未成年男童進行性剝削。

這樣的爭議人物竟然擔任教育部長，難怪外界都批評特朗普瘋了。尤其麥克馬洪並無從事教育的背景，反而像特朗普一樣喜歡做騷。她還是WWE執行長時，除了擔任公司對外發言人，還不時參與劇場演出。當時特朗普尚未踏足政壇，不時客串劇場演出。今次選舉，麥克馬洪則是金主之一。可見特朗普既是用人唯親，也是政治酬庸。

當然，特朗普根本不在乎教育部，更表示要解散教育部，並將教育管理權下放至各州政府。他在第一個任期內，就曾提出合併教育部與勞工部，只是未能成功。現在參眾兩院盡在共和黨掌握之中，要實行其解散教育部大計，成事機會大增。委任教育部長只為砍掉教育部，都可謂諷刺。

據知，特朗普最不滿教育部的地方，是在民主黨執政長期「政治正確」之下，在教育課程裏宣揚跨性別、種族等左傾思想，還美其名曰是「覺醒文化」。他認為學校只應教授正確的英語與數學，因而欲將教育部除之而後快。

只是在特朗普蠻纏胡攪之下，本已撕裂的美國社會將變成怎樣，令人憂慮。除了內閣成員名單匪夷所思，他還任命馬斯克掌管政府效率部，擬每年削減兩萬億美元開支，還要裁掉一半聯邦政府公務員。美國公務員絕不是吃素的，一旦落實裁員，肯定會引發無數法律訴訟。